Забудьте про Загитову и Шипулина! У нас есть неизвестный спорт, где мы побеждаем

Прыжки с трамплина удивительным образом становятся одним из главных зимних видов спорта России. Первый этап Кубка мира у мужчин выиграл Евгений Климов, а в прошедшие выходные историческую победу на женском Кубке мира одержала 17-летняя дебютантка Лидия Яковлева. Лайф разбирался, откуда успехи и как их укрепить и превратить в олимпийские медали.

Зима вступила в свои права на территории России, как всегда, ещё до формального и астрономического начала, а вместе с ней на смену футболу пришли лыжи, биатлон и фигурное катание. Гран-при России по фигурному катанию закончился триумфом Алины Загитовой и наших пар и танцоров, а параллельно с соревнованиями разрастался скандал с участием фанатов молодой олимпийской чемпионки и Максима Транькова. Затем все обсуждали Евгению Медведеву. При этом на Олимпийских играх мы взяли лишь одно золото. Но вопросов нет, статус фигурного катания в России никто не подвергает сомнению.

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В биатлоне, который раскрутился в последнее время до каких-то немыслимых высот, всё совсем по-другому. Год за годом его сотрясают скандалы, медалей всё меньше, но внимание только растёт.

В лыжных гонках успехи есть, но, возможно, здесь стоило бы поработать пресс-службе Федерации лыжных гонок России. Опять же, никаких вопросов по результатам, но лыжи надо "подавать", а в нашей сборной ситуация очень необычная. Автору этих строк довелось побывать на этапе Кубка мира в финской Руке неделю назад.

Некоторые, как Глеб Ретивых, сами готовы подойти к пресс-центру из гостиницы, чтобы поговорить, а потом пиарят интервью в своих соцсетях.

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Главная звезда и реально очень необычный для российского спорта человек по имени Александр Большунов открыто признаёт, что журналистов не любит. Его психологическая подготовка — образец для десятков наших спортсменов, выступающих на самом высоком уровне. Его слова на Олимпиаде о том, что он чувствует себя так, как на чемпионате водокачки, — идеал настроя на ответственный старт. Но, если не общаться с журналистами, как всё это дело раскручивать, как вдохновлять молодёжь и привлекать спонсоров? Не сравнить с работой пресс-атташе Федерации фигурного катания Ольги Ермолиной, которая после каждого проката в Москве гнала фигуристов к камерам и брала комментарии сама.

В той же Руке, когда Лайф встретился с молодым тренером сборной России по прыжкам с трамплина Евгением Плеховым, 35-летний наставник спокойно предложил прогуляться до гостиницы, перейти на ты и рассказать о спорте, "который заслуживает репортажей". Только вот с лидерами нашей сборной тогда запретил общаться. Но оно и понятно — дело было после победы Климова в Висле, сбить парня с настроя было опасно. В итоге в Руке наши не "выстрелили", но рассказанное тренерским коллективом воодушевило.

И это не было бравадой — буквально спустя неделю 17-летняя Лидия Яковлева сотворила ещё одно чудо в Лиллехаммере, приехав на Кубок мира второй раз в своей жизни, сразу победив и оставив позади олимпийскую чемпионку норвежку Лундбю. А параллельно в Нижнем Тагиле прошёл этап мужского Кубка мира — одно из немногих зимних соревнований, которое у России ещё не забрали из-за санкций.

— Я закончил карьеру в 2008 году, — рассказывает Плехов. — Года через три мне предложили поработать в сборной и федерации, совместить менеджерские функции... со всеми. (Смеётся.) Мы и сервисмены, и переводчики, и водители, и тренеры... На этапе у нас обычно четыре человека. Илья Росляков вот, бывший спортсмен, — и сервисмен, и с медиа работает. У немцев, австрийцев и прочих лидеров бригада по семь человек. Но суть же не в количестве — главное, чтобы все знали, за какой фронт работ отвечают.

Однажды мне пришлось заранее ехать на этап Кубка мира с сервисменом за комбинезонами, за два дня до начала, был форс-мажор. Ну ничего, прыгнули в машину, быстро смотались на фабрику, посмотрели, отцентровали сами их, взяли, поехали обратно. Я рад, что с самых низов начал работать. И сервисменом, и переводчиком, и менеджером, и со СМИ... На Олимпиаде тоже четвёркой работали. Скоро, наверное, появится пятый человек — физиотерапевт.

Но вообще следующая ступень — это иностранные языки, над этим надо работать. Убирать этот барьер. Для большего раскрытия потенциала спортсмена. Чтобы тебя не просто тупо привозили на старт — отпрыгал, уехал. А надо раскрепощаться, общаться. Тем более Климов вот победил, с иностранными журналистами надо разговаривать. А пока я сам переводчиком с ним и хожу. (Смеётся.)

— Последние успехи наших чем объясните?

— Мы летом хорошо отпрыгали. Ну и пришли молодые амбициозные ребята везде. Мы сразу сели, я сказал мужской команде: "Вот, карты вам в руки. Начинаем с чистого листа. Олимпиада прошла, теперь у нас четыре года кропотливой работы. Работаем по максимуму. В конце этого сезона чемпионат мира по лыжным видам спорта. Мне неважно, кто поедет, это будет пятёрка. Дорога открыта всем, никаких первых, четвёртых номеров нет. Да, кто-то вывалится, но нужно создать вот это колесо конкуренции".

— На личных отношениях это не сказывается?

— Атмосфера в команде, на мой взгляд, поменялась. До этого она была немного... нейтральной, что ли. В этом сезоне мы договорились с ребятами: всё плохое оставляем дома, все на позитиве, с улыбкой. Улыбаемся... И машем, и прыгаем. (Смеётся.)

Плюс сделали некоторые точечные изменения в комбинезонах, экипировке, ботинках. Я сказал пацанам: "Мы — разведчики. Подсматриваем у других, это одна из установок. Так и прорвёмся!" Да, мы не футбол и не хоккей, на них машина настоящая работает. Можем же мы бодаться с их звёздами — немцами, норвежцами, словенцами. Надо просто поверить в себя.

Этот наш разговор прервал известный судья соревнований Григорий Захаров. На вопрос "чем объясните успехи?" он, словно предупреждая скромность Плехова, сказал:

— Старательная работа тренеров — вот чем! Победы наших, учитывая тяжёлое положение с нашим видом спорта, — это вообще нечто удивительное. Как манна небесная.

После очередной "манны небесной" в виде победы Яковлевой Лайф позвонил Григорию Георгиевичу.

— А это чем объяснить? На памяти такое было: 17-летняя девушка впервые приезжает — и выносит всех?

— За 22 года тренерской работы и затем ещё в качестве судьи — не припомню. Было что-то похожее у австрийца Томаса Моргенштерна, он быстро начал попадать на подиум. Но победы... Это историческое событие, безусловно.

Ситуация на самом деле удивительная. Тяжелейшее положение на низовом, детско-юношеском уровне — и эти неожиданные победы. С Климовым и Яковлевой скрупулёзно работали тренеры, поставили им базу, качественные технические навыки. И ведут их вплоть до уровня сборной. У Климова это Александр Гаранин, у Яковлевой Михаил Шванов — она отсюда, из знакомого для меня Питера, занималась в Токсове.

Лидия отлично выступала летом, выиграла в прошлом году Континентальный кубок, который является своеобразной подготовкой к переходу в элиту, так что она была заметна людям посвящённым. И у неё отличная психологическая подготовка, ничего пока не давит. А Климов вообще давно шёл к этому успеху, созрел.

— Если у нас такие победы, есть молодёжь — то почему положение тяжёлое?

— Наш вид спорта сейчас в каком-то заграждении. Советское наследие доживает, спортивные сооружения состарились, ряд спортивных центров с трудом держится на плаву — Киров, Нижний Новгород, да тот же родной для Лидии Питер, где раньше проводили этап Кубка мира по двоеборью. На данный момент большой трамплин можно привести в порядок. Об этом говорил финский специалист федерации, который курирует Россию.

— А цена вопроса?

— Если вы заберётесь на трамплин и окинете взглядом близлежащие коттеджи — то это стоимость пары-тройки из них. Не считая убранства.

У нас идёт сокращение количества детских комплексов. Если вы посмотрите на географию, на следующий день после победы Яковлевой лучшей была Кустова, девушка из Магадана. С Сахалина есть люди в сборной, по всей стране талантливых ребят хватает. Если не будет детских трамплинов, не будет молодых тренеров — у них нет перспектив. Нет ни зарплаты, ни рабочих мест, сокращают. В Германии же, Австрии этот спорт развивают с привлечением науки.

— Есть же молодые тренеры. В сборной вот молодёжь работает.

— Это всего лишь верхушка дерева. Но, если мы смотрим издалека, мы не видим корней. А там всё плохо.

— Как в России проводить популяризацию прыжков с трамплина? И нужна ли она вообще? Есть же лыжи, биатлон, фигурное катание — как их потеснить?

— Это нужно делать. По примеру Польши, Словении: массово возрождать маленькие трамплины, выпускать собственный недорогой инвентарь. Да, детский спорт — это не прибыль, это дотационная сфера. Но есть стратегия развития государства, наш спорт собирает много зрителей. В Польше и президент ходит на трибуны, в Норвегии это вообще королевский вид спорта! На Олимпиаде всё больше и больше комплектов медалей в нём разыгрывается, скоро, вероятно, появится женское двоеборье. А мало кто знает, что у нас и там большие успехи. Стефания Надымова выиграла летний Гран-при, наша команда завоёвывала медали Континентального кубка, который был пробным шагом перед Кубком мира. Словом, все стимулы есть, надо возвращать прыжки с трамплина в регионы и большие города.

История прыжков с трамплина — очередной пример побед вопреки. На таком самопожертвовании, к сожалению, далеко не уедешь. В России есть спорт, который ещё не испорчен обсуждением грязного белья и скандалами, в котором на наших глазах творится история, но которому нужны внимание и деньги. И ведь вид спорта действительно смотрибельный, зрелищный! Человек летит 130, а иногда и 240 метров — лучшая демонстрация достижений науки и народного хозяйства. Может быть, пришло время обратить внимание на то, где мы выигрываем, а не на то, где всё превратилось в южноамериканский сериал? Тем более что медалей в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье на Олимпийских играх разыгрывается в два раза больше, чем в фигурном катании.