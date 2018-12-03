Будет на что посмотреть! УЕФА провёл жеребьёвку финальной части Лиги наций

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Будет на что посмотреть! УЕФА провёл жеребьёвку финальной части Лиги наций

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Четырёх финалистов турнира разделили по парам, а также назначили даты проведения игр.

В УЕФА провели жеребьёвку финального турнира Лиги наций. За трофей будут бороться четыре сборные, выигравшие свои группы в элитном дивизионе: Португалия, Швейцария, Англия и Нидерланды. Как было объявлено ранее, своеобразный "финал четырёх" пройдёт в Португалии летом 2019 года. Теперь стали известны точные даты проведения матчей и сами игры:

Полуфиналы:

  • 5 июня — Португалия — Швейцария.
  • 6 июня — Голландия — Англия.

Матч за третье место и финал:

  • 9 июня.

Сборные будут биться за трофей: 71-сантиметровый трофей из монетного серебра. Также для участников финальной стадии Лиги наций предусмотрены призовые:

  1. Победитель — 7,5 млн евро.
  2. Финалист — 6,5 млн евро.
  3. Третье место — 5,5 млн евро.
  4. Четвёртое место — 4,5 млн евро.

Однако этот мини-турнир не будет иметь никакого отношения к квалификации Евро-2020. Для розыгрыша четырёх путёвок на чемпионат Европы будет проведено отдельное соревнование с участием победителей групп.

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