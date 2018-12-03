Будет на что посмотреть! УЕФА провёл жеребьёвку финальной части Лиги наций

В УЕФА провели жеребьёвку финального турнира Лиги наций. За трофей будут бороться четыре сборные, выигравшие свои группы в элитном дивизионе: Португалия, Швейцария, Англия и Нидерланды. Как было объявлено ранее, своеобразный "финал четырёх" пройдёт в Португалии летом 2019 года. Теперь стали известны точные даты проведения матчей и сами игры:
Полуфиналы:
- 5 июня — Португалия — Швейцария.
- 6 июня — Голландия — Англия.
Матч за третье место и финал:
- 9 июня.
CONFIRMED: #NationsLeague semi-finals!— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 3 декабря 2018 г.
Who will reach the final?
pic.twitter.com/ayMwIdASXs
Сборные будут биться за трофей: 71-сантиметровый трофей из монетного серебра. Также для участников финальной стадии Лиги наций предусмотрены призовые:
- Победитель — 7,5 млн евро.
- Финалист — 6,5 млн евро.
- Третье место — 5,5 млн евро.
- Четвёртое место — 4,5 млн евро.
Однако этот мини-турнир не будет иметь никакого отношения к квалификации Евро-2020. Для розыгрыша четырёх путёвок на чемпионат Европы будет проведено отдельное соревнование с участием победителей групп.
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