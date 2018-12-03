На полгода в лазарет? У Ещенко подозрение на разрыв крестообразных связок

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На полгода в лазарет? У Ещенко подозрение на разрыв крестообразных связок

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Фото:© РИА Новости/Алексей Филиппов

Защитник московского "Спартака" получил серьёзное повреждение в игре с "Рапидом".

Московский футбольный клуб "Спартак" сообщил о проблемах со здоровьем своего защитника Андрея Ещенко. У игрока подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Травму Ещенко получил в игре с "Рапидом" в Лиге Европы.

Если диагноз подтвердится, 34-летний защитник останется вне игры на полгода.

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Накануне ФК "Спартак" опубликовал интервью Ещенко, в котором защитник подтвердил, что был отстранён от основного состава Массимо Каррерой за лайк посту с критикой итальянца.

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