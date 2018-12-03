"Привоз" в мороз. "Зенит" пропустил 4 мяча от "Арсенала", Лунёв забил автогол

После матча 16-го тура чемпионата России лидер Премьер-лиги резко обострил ситуацию в золотой гонке, уступив в фееричном матче в Туле 2:4. При этом три гола из четырёх зенитовцы привезли себе сами.

Зимний футбол в России — это всё-таки не абсолютное зло, которое надо искоренять всеми силами. И зимой проходят не только беспощадные и, по мнению некоторых, бессмысленные матчи в -18 в Красноярске, о которых пишут в Европе, но и настоящие спектакли. Вчера супердерби сыграли "Спартак" и "Локомотив", сегодня получилась феерия в Туле. Может, и "Оренбургу" с "Крыльями" всё-таки нужно было играть в -20, а не сливаться?

"Арсенал" Черевченко — это не "Локомотив" Червченко, который несколько сезонов назад был славен своим автобусом у ворот. Туляки сами взяли быка за рога и навязали петербуржцам свою волю. Уже на шестой минуте Ткачёв вывалился один на один после передачи вразрез, но его успел атаковать сзади Анюков. А вот партнёры ветерана не подоспели, и мяч с полуметра в ворота добил Кангва. Правда, по всем признакам это, скорее, автогол Лунёва. Вратарь сборной России буквально заехал по снежному полю в ворота вместе с мячом вместо того, чтобы выкинуть его в поле.

"Зенит", который в этом сезоне проводит вторые таймы гораздо лучше первых, нашёл в себе силы отыграться почти сразу. Сначала из убойной позиции во вратаря Левашова попал Ерохин, но своего собрата по полузащите "отмазал" Кузяев, получив голевую передачу от Эрнани. Бразилец провёл на удивление сильный матч, видимо, поняв, что является одним из тех, кто уже сидит в парадной рядом с дверью на выход из клуба.

Но Тула, которая всегда умела болеть, гнала своих вперёд. За несколько дней до матча игроки клуба встретились с болельщиками, и теперь это, судя по всему, давало плоды. На левом фланге утюжил соперников автор золотого гола "Тосно" в Кубке России Резиуан Мирзов. Он и в прошлом сезоне был в десятке лучших игроков чемпионата по количеству обводок, и теперь доказывал свою репутацию на глазах у Кузяева и Анюкова. И перед перерывом уроженец Кабардино-Балкарии сместился в центр и пробил точно в "девятку".

Во втором тайме хозяева могли спокойно увеличивать преимущество до двух голов — очередная передача из глубины от Бакаева снова почему-то стала сюрпризом аж для трёх центральных защитников "Зенита". Кангва вышел один на один, но попал в штангу.

И через минуту сине-бело-голубые наказали соперника. Эрнани получил пас от зацепившегося за мяч в штрафной Дриусси, и шансов спастись у "Арсенала" не было.

Такой ответ мог бы деморализовать середняка-аутсайдера РПЛ, но только не в этот вечер. "Зенит" заметно устал, вероятно, даже морально, а в мороз играть оказался не готов. Ошибку Лунёва решил поддержать Мевля, и на пустом месте словенец скинул грудью мяч Кангве, и тот всё же реализовал выход один на один со второй попытки.

А через минуту на волне эмоций к владениям Лунёва сбегал Бакаев, и Мевля снова исполнил что-то из неумелого фигурного катания, поскользнувшись и проехав прямо перед соперником. Бросившийся вслед за напарником Иванович не успел блокировать удар — 4:2.

"Зениту" не хватило лишнего дня на отдых, которого не имели другие участники Лиги Европы "Спартак" и "Краснодар", и в преддверии зимней паузы борьба за титул снова ожила. Между петербуржцами и краснодарцами всего два очка, и в случае поражения в последнем перед уходом в отпуск 17-м туром команда Сергея Семака может даже потерять лидерство. А значит — короновать "Зенит" было очень рано, как в прошлом сезоне после побед Манчини.

Чемпионат России. 16-й тур

"Арсенал" — "Зенит" — 4:2 (2:1)

Голы: Лунёв, 6 (1:0, в свои ворота). Кузяев, 21 (1:1). Мирзов, 37 (2:1). Эрнани, 56 (2:2). Кангва, 74 (3:2). Бакаев, 77 (4:2).

Турнирное положение после 16 туров:

1. "Зенит" — 34 очка

2. "Краснодар" — 32

3. ЦСКА — 27

4. "Спартак" — 25

5. "Локомотив" — 25

6. "Ростов" — 24

7. "Оренбург" — 22 (15 матчей)

8. "Урал" — 22

9. "Рубин" — 22

10. "Арсенал" — 20

11. "Ахмат" — 20

12. "Динамо" — 17

13. "Уфа" — 15

14. "Анжи" — 15

15. "Крылья Советов" — 14 (15 матчей)

16. "Енисей" — 10