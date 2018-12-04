Черчесов: У Кокорина и Мамаева было достаточно времени, чтобы всё переосмыслить

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что у футболистов было время переосмыслить своё поведение.

— История с Кокориным и Мамаевым, безусловно, прискорбная, но такое могло приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом, — приводит слова Черчесова ТАСС. — Очевидно, что такой резонанс получился во многом из-за личностей участников. Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту. Мне кажется, и Кокорин, и Мамаев имели достаточно времени, чтобы переосмыслить поведение и сделать выводы. Да и, в конце концов, все живы и здоровы, казнить вроде бы не за что.

Напомним, что форвард "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев до 8 декабря находятся в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статье "Хулиганство".