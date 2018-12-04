Черчесов: На ЧМ-2022 наша сборная выступит лучше, чем в России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что его команду можно считать победителем в эмоциональном плане.

— Можем считать себя победителями в эмоциональном плане. Допускаю, что через четыре года в Катаре наша команда выступит даже лучше, чем в России, но это всё будет там. Здесь же был первый домашний чемпионат, вероятно, последний на нашем веку. Это создало определённый фон, вот и год получился особенным и абсолютно неповторимым, — сказал Черчесов в интервью ТАСС.

Напомним, что на мировом первенстве россияне сенсационно дошли до 1/4 финала.

Черчесов: "У Кокорина и Мамаева было достаточно времени, чтобы всё переосмыслить"