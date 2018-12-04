Униженные и оскорблённые. Кого Месси и Роналду лишили "Золотых мячей"?

Фернандо Торрес — 2008
В сезоне 2007/08 Торрес заколотил 33 мяча за "Ливерпуль" во всех турнирах, стал чемпионом Европы и забил золотой гол в финале.
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Хави — 2009, 2010, 2011
Гениальный испанец трижды был вторым в голосовании на "Золотой мяч" и явно заработал хотя бы одну награду.
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Уэсли Снейдер — 2010
Непризнанный голландец выдал роскошный сезон, выиграв требл и серебро ЧМ, но даже не вошёл в тройку претендентов на "Золотой мяч".
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Андрес Иньеста — 2009, 2011, 2012
Испанец, как и его вечный спутник Хави, выиграл тогда все возможные трофеи. Но доступ в элитный клуб обладателей ЗМ был закрыт.
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Франк Рибери — 2013
Француз до сих пор ворчит, что ему не дали ЗМ в 2013-м. Он тогда сделал требл с "Баварией", но Месси и Криш всё равно были выше.
Фото: © РИА Новости/Василий Пономарев
Златан Ибрагимович — 2013
Швед в 2013-м выиграл Лигу 1, стал лучшим ассистентом ЛЧ и даже обогнал по голам Месси. Но довольствовался призом за лучший гол.
Фото: © РИА Новости/Алексей Фурман
Мануэль Нойер — 2014
Победа на чемпионате мира в качестве капитана своей сборной гарантирует максимум попадание в тройку претендентов.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Неймар — 2015, 2017
Бразилец в "Барселоне" был очень хорош, но не мог даже выйти из тени Месси, так что о "Золотом мяче" оставалось только мечтать.
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Антуан Гризманн — 2016
У француза тогда ещё не было Кубка мира, а только серебро Лиги чемпионов и Чемпионата Европы. Этого было мало.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Луис Суарес — 2016
Уругваец по голам обогнал всех на свете, кроме Лионеля Месси. А "Золотой мяч" вообще взял Криштиану Роналду.
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Стал известен обладатель "Золотого мяча"
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