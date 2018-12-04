Униженные и оскорблённые. Кого Месси и Роналду лишили "Золотых мячей"?

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Униженные и оскорблённые. Кого Месси и Роналду лишили "Золотых мячей"?

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Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Василий Пономарев/Александр Вильф/Антон Денисов

Эпоха доминирования Криштиану Роналду и Лионеля Месси официально завершилась. Главную индивидуальную награду наконец-то выиграл кто-то другой. Португалец и аргентинец оккупировали трон на долгих десять лет, лишив многих классных игроков возможности выиграть приз даже в лучшие для себя годы. Лайф рассказывает о великих футболистах, которым не повезло играть одновременно с гениями.

Фернандо Торрес — 2008

В сезоне 2007/08 Торрес заколотил 33 мяча за "Ливерпуль" во всех турнирах, стал чемпионом Европы и забил золотой гол в финале.

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Хави — 2009, 2010, 2011

Гениальный испанец трижды был вторым в голосовании на "Золотой мяч" и явно заработал хотя бы одну награду.

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Уэсли Снейдер — 2010

Непризнанный голландец выдал роскошный сезон, выиграв требл и серебро ЧМ, но даже не вошёл в тройку претендентов на "Золотой мяч".

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Андрес Иньеста — 2009, 2011, 2012

Испанец, как и его вечный спутник Хави, выиграл тогда все возможные трофеи. Но доступ в элитный клуб обладателей ЗМ был закрыт.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Франк Рибери — 2013

Француз до сих пор ворчит, что ему не дали ЗМ в 2013-м. Он тогда сделал требл с "Баварией", но Месси и Криш всё равно были выше.

Фото: © РИА Новости/Василий Пономарев

Златан Ибрагимович — 2013

Швед в 2013-м выиграл Лигу 1, стал лучшим ассистентом ЛЧ и даже обогнал по голам Месси. Но довольствовался призом за лучший гол.

Фото: © РИА Новости/Алексей Фурман

Мануэль Нойер — 2014

Победа на чемпионате мира в качестве капитана своей сборной гарантирует максимум попадание в тройку претендентов.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Неймар — 2015, 2017

Бразилец в "Барселоне" был очень хорош, но не мог даже выйти из тени Месси, так что о "Золотом мяче" оставалось только мечтать.

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Антуан Гризманн — 2016

У француза тогда ещё не было Кубка мира, а только серебро Лиги чемпионов и Чемпионата Европы. Этого было мало.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Луис Суарес — 2016

Уругваец по голам обогнал всех на свете, кроме Лионеля Месси. А "Золотой мяч" вообще взял Криштиану Роналду.

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Стал известен обладатель "Золотого мяча"

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