Модрич: Хочу завершить карьеру в "Реале"

Хавбек сборной Хорватии и мадридского "Реала" вчера стал обладателем престижной премии в области футбола.

Новоиспечённый обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич признался, что его всё устраивает в "королевском клубе".

— Мой контракт с "Реалом" действует ещё два года. Надеюсь, что будет ещё один. Клуб ко мне всегда очень хорошо относился, мне бы хотелось завершить свою карьеру именно в "Реале". Мне бы хотелось продолжать наслаждаться футболом в этом великом клубе, — цитирует Модрича испанское издание Marca.

Напомним, что в этом году Модрич вместе с клубом третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а также со сборной дошёл до финала чемпионата мира — 2018, где его признали лучшим игроком турнира.

#BallonDOr ❤️ Публикация от Luka Modric (@lukamodric10) 3 Дек 2018 в 4:57 PST

Минувшей ночью хорвату вручили "Золотой мяч", а до этого ФИФА его признала игроком года.

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