Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Состав российской команды выглядит следующим образом:
Вратари: Илья Сорокин, Игорь Шестёркин и Игорь Бобков.
Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Михаил Науменков, Алексей Василевский, Владислав Гавриков, Василий Токранов, Виктор Антипин, Андрей Педан и Александр Елесин.
Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев, Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко, Александр Кадейкин, Антон Бурдасов и Андрей Локтионов.
Напомним, что Кубок Первого канала стартует 13 декабря. Игры пройдут не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.
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