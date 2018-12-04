Маррей обвинил ведущего церемонии вручения "Золотого мяча" в сексизме

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей обвинил ведущих церемонии награждения премией "Золотой мяч" в проявлении сексизма. На своей странице в "Инстаграме" он возмутился тем, что игрока сборной Норвегии и французского "Лиона" Аду Хегерберг попросили станцевать тверк.

— Почему женщинам по-прежнему приходится терпеть подобное? Посмотрите, какие вопросы задали Килиану Мбаппе и Луке Модричу: на тему футбола. Это была просто шутка. Я всю свою жизнь занимаюсь спортом и вижу, что уровень сексизма высокий, — написал Маррей.

В социальных сетях диджея и соведущего вечера Мартина Сольвейга, который и попросил футболистку станцевать, уже начали обвинять в домогательствах.

Напомним, что впервые в истории на церемонии награждения "Золотого мяча" награждали и лучшую футболистку года. Первая награда досталась как раз Хегерберг.