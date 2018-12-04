Верните мой 2007-й. Каким был мир до эпохи Месси и Роналду?

Сборная России пробилась на Евро-2008
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"Зенит" впервые выиграл чемпионат России
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Роналду забил "всего" 17 голов в АПЛ, но выиграл чемпионат с МЮ
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Месси оформил первый хет-трик в ворота "Реала", но "Барселона" всё равно осталась позади
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
"Ювентус" играл в серии Б
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
"Милан" выиграл Лигу чемпионов
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Кака получил "Золотой мяч"
Фото: © Instagram/kaka
Гарет Бейл — самый перспективный игрок мира
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Килиану Мбаппе 9 лет
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Хабиб Нурмагомедов занимался самбо
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Алине Загитовой всего 5 лет
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Владимир Путин — человек года по версии TIME
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Льюис Хэмилтон едва не стал чемпионом в первом сезоне в "Формуле-1"
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Apple презентовала первый iPhone
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Вышла последняя книга о Гарри Поттере
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Умер Борис Ельцин
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Сочи выиграл право проводить Олимпиаду-2014
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Униженные и оскорблённые. Кого Месси и Роналду лишили "Золотых мячей"?
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