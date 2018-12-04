Верните мой 2007-й. Каким был мир до эпохи Месси и Роналду?

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Верните мой 2007-й. Каким был мир до эпохи Месси и Роналду?

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Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов/Владимир Астапкович

Мы уже практически забыли, что лучшим игроком мира может быть кто-то, кроме пары Месси — Роналду. До хорвата Луки Модрича главную футбольную награду удавалось выиграть бразильцу Кака в 2007-м. С тех пор утекло очень много воды, и мир тогда выглядел совсем иначе. Лайф показывает — как.

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