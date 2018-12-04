РПЛ утвердила внедрение системы видеоповторов

Нашумевшая система VAR, которую внедряют по всему миру, теперь появится и в чемпионате России.

После успешного опыта на чемпионате мира по футболу система VAR начала постепенно внедряться во все главные футбольные турниры. Не остался в стороне и чемпионат России по футболу. Специальная комиссия РПЛ обсудила все плюсы и минусы системы и пришла к выводу, что видеоповторы должны в ближайшее время появиться в российском футболе.

— VAR сегодня поддержали. Сегодня юридически утверждено общим собранием использование VAR. Не ясна была окончательная сумма всего этого. Сегодня мы услышали общую сумму — в районе 9–10 миллионов рублей на каждый клуб. И это не учитывая зарплаты арбитрам, — цитирует РИА "Новости" главу лиги Сергея Прядкина.

По этому вопросу создана рабочая группа, которая до Рождества обязана предоставить отчёт. Сама система должна появиться в чемпионате России в следующем сезоне.

Никаких судейских ошибок! Система VAR появится в Лиге чемпионов уже в феврале