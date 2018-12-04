Знакомая погибшего футболиста "Локомотива": Его могли отравить

Ранее сообщалось, что 18-летний игрок молодёжной команды железнодорожников был найден мёртвым у реки в Москве.

Знакомая погибшего футболиста молодёжной команды "Локомотива" Алексея Ломакина рассказала подробнее о нём.

— Он редко пил, у него же постоянно были тренировки. Лёша не очень любил это занятие. Он не мог употреблять. Возможно, его могли отравить. Он никогда ничего плохого ни про кого не говорил, не жаловался, да и депрессий у него не было, — приводит слова девушки телеканал "360".

Также она отметила, что он часто ссорился с футболистами из других клубов, а недавно из-за непрекращающихся скандалов расстался со своей девушкой.

Напомним, что вчера игрока молодёжной команды "Локомотива" нашли мёртвым в Москве. Клуб выразил соболезнования родным погибшего спортсмена. А в Сети появилось видео последних минут жизни Ломакина.

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