А была ли рука? "Спартак" опротестовал удаление своего защитника в игре с "Локо"

Красно-белые направили письмо в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой сделать запрос в судейскую комиссию по вопросу удаления защитника Николая Рассказова в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1). Спартаковец получил красную карточку за игру рукой и фол последней надежды, в ворота хозяев был назначен пенальти, который не реализовал Фёдор Смолов.

К заявлению приложено следующее видео оператора клуба, которое ставит нарушение молодого защитника под серьёзное сомнение.

Что скажет на это видео судейский комитет РФС? (отличная работа нашего оператора https://t.co/iGc4v7XffL ) pic.twitter.com/FIiMY1d6Wd — Филипп Папенков (@PippoGranato) 4 декабря 2018 г.

Если Контрольно-квалификационная комиссия по судейству признает решение судьи Карасёва ошибочным, КДК будет вправе отменить красную карточку и дисквалификацию игрока. Карасёв — единственный российский арбитр, допущенный к работе на чемпионате мира 2018 года.

Если Рассказов всё же будет дисквалифицирован, у Олега Кононова при выборе правого защитника появится серьёзная головная боль. Ещё один кандидат на эту позицию — Андрей Ещенко получил травму крестообразной связки и пропустит несколько месяцев.

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