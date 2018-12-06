Звёздный час. Российские фигуристы вступают в борьбу за медали финала Гран-при

В канадском Ванкувере стартует финал Гран-при, где российские фигуристы имеют все шансы на медали. Лайф рассказывает, за кого болеть и когда смотреть соревнования.

Представители России

Женщины: Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова

Мужчины: Сергей Воронов

Пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

Танцоры на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин и Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро

Борьба без Медведевой

Безусловно, большинство поклонников фигурного катания в финале Гран-при ожидали увидеть противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Однако последняя не смогла отобраться в решающую часть турнира. Хотя и без этого интерес к соревнованиям женщин будет повышенным.

Олимпийская чемпионка Загитова уже успела установить новые мировые рекорды на российском этапе, теперь она попробует превзойти саму себя и защитить звание победительницы финала Гран-при. Главной конкуренткой Алины будет Рика Кихира из Японии. Также за медали поспорят ещё две россиянки — Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Туктамышева, которая будто возродилась как птица Феникс в этом сезоне, продолжает радовать своих болельщиков. Чемпионка мира и Европы последние три года пропала из виду, но смогла вернуться и доказать, что её рано списали со счетов. Елизавета уверенно выиграла Гран-при Канады, где оставила позади даже Медведеву, а затем взяла бронзу в Японии.

Самая молодая и ещё не всем знакомая 16-летняя Софья Самодурова тоже поборется за место на пьедестале. Для уроженки Красноярска это первый сезон во взрослых соревнованиях — и уже такой успех. Если не подведёт психология, то у неё может всё получиться.

Советуем вам не пропустить и выступление юниоров. Наша 14-летняя Александра Трусова должна исполнить четверные прыжки, включая четверной лутц. Впервые в истории фигурного катания его исполнила именно Трусова летом этого года. И такое пропустить никак нельзя.

Без Ханю и Коляды

Главным разочарованием в соревнованиях мужчин является то, что не выступит непревзойдённый японец Юдзуру Ханю. Наверняка его конкуренты вздохнули с облегчением, ведь у них наконец-то появился шанс выиграть золото. Рекордсмен получил сразу несколько травм ещё на этапе Гран-при в Москве и уже на церемонии награждения появился с костылями.

У мужчин от России будет всего один представитель. И это не Михаил Коляда. За место на пьедестале поборется 31-летний Сергей Воронов. За свою карьеру он дважды выступил в финале Гран-при, где занимал третье и четвёртое место.

Сам Воронов настроен решительно и понимает, что всё будет зависеть от него самого.

— Я сейчас не склонен говорить много, настраиваюсь на финал как на генеральное сражение. И это генеральное сражение для меня будет прежде всего с самим собой, — сказал российский фигурист журналистам перед стартом.

Жаркая битва пар

Также нашу страну в финале Гран-при представит сильнейшая пара — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Россияне на этапе в Москве установили мировой рекорд по количеству набранных очков в короткой программе. Они взяли золото и в США. Сейчас Евгения и Владимир находятся на самом пике и просто обязаны подняться на первую ступень пьедестала. Тем более опыт такой в финале Гран-при у них уже есть.

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт, одержавшие победы на этапах в Финляндии и Японии, будут чуть ли не главными конкурентами Тарасовой и Морозова. Также претендентом на золото является и французский дуэт Ванесса Джеймс — Морган Сипре. И это будет настоящая битва.

Танцы без французов

Ждать побед можно и от танцоров. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин своё точно не упустят.

Шанс завоевать медали увеличивается и из-за отсутствия мировых лидеров из Франции Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Вице-чемпионы Олимпийских игр в Пхёнчхане пропустили несколько стартов из-за травмы партнёра, поэтому в Ванкувере они не выступят.

Постараются побороться за медали и россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Расписание соревнований

Время московское

7 декабря

06:45 — мужчины, короткая программа

08:00 — женщины, короткая программа

8 декабря

06:05 — танцы на льду, ритм-танец

07:20 — спортивные пары, короткая программа

08:35 — мужчины, произвольная программа

9 декабря

00:55 — женщины, произвольная программа

6:00 — танцы на льду, произвольный танец

7:20 — спортивные пары, произвольная программа