Жена Мамаева, обвинившая мужа в изменах, пришла в суд поддержать его

Супруга футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана, которая пожаловалась на измены мужа, решила поддержать его и пришла в суд, где сегодня решится будущее футболистов. Девушка даже успела что-то сказать тихо Мамаеву. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Также отмечается, что футболисты находятся в отличном настроении и много улыбаются.

Напомним, сегодня в Тверском районном суде Москвы состоится рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста Кокорину и Мамаеву до 8 февраля 2019 года.