Адвокат Кокорина: Готовимся к худшему!

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Адвокат Кокорина: Готовимся к худшему!

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова перед началом заседания в суде вышла к журналистам и ответила на несколько вопросов.

— Мы готовимся к худшему варианту. Если суд сегодня не прислушается ни к одному доводу защиты, то будет всё то же самое. Понимаете, всё, что идёт через прессу, является необъективным, — сказала Стукалова.

Напоминаем, что в Тверском районном суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву ещё на два месяца.

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