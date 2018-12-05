Адвокат Кокорина: Готовимся к худшему!

Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова перед началом заседания в суде вышла к журналистам и ответила на несколько вопросов.

— Мы готовимся к худшему варианту. Если суд сегодня не прислушается ни к одному доводу защиты, то будет всё то же самое. Понимаете, всё, что идёт через прессу, является необъективным, — сказала Стукалова.

Напоминаем, что в Тверском районном суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву ещё на два месяца.

Жена Мамаева, обвинившая мужа в изменах, пришла в суд поддержать его