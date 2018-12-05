"Знали, что футбол теперь преступление?" Реакция Сети на суд Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Тверского суда оставлены под стражей до 8 февраля. Многочасовое заседание сопровождалось бурной дискуссией в Интернете. Лайф выбрал самое показательное и интересное.

Новое появление в лентах новостей дуэта игроков, теперь знаменитых своими околофутбольными навыками и владением стульями как оружием, для многих было сюрпризом. Однако постепенно народ стал интересоваться происходящим всё сильнее, а словосочетание "Кокорин и Мамаев" завоевало первое место в трендах "Твиттера".

Новости из суда выглядели примерно так.

Особого сострадания к подозреваемым в ленте не наблюдалось.

Кокорин, Мамаев они если честно

На нарах на нарах на нарах



извините — le panama classique (@r3dpanama) 5 декабря 2018 г.

Но если два месяца назад большинство определённо "болело" за срок, то теперь ситуация сильно поменялась.

С особенным удивлением и шутками было встречено заявление следствия о том, что Кокорин и Мамаев могут быть опасны для общества, если их отпустить из-под стражи.

«Кокорин и Мамаев вне СИЗО будут иметь возможность продолжить заниматься преступной деятельностью», - давно никто так не называл российский футбол — Олег Овчаренко (@Ovcharenko95) 5 декабря 2018 г.

Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность в Зените и в Краснодаре — на сложных щщах (@slojnye_shii) 5 декабря 2018 г.

А вы знали,что преступная деятельность -это футбол? — Дурной псионик (@jdenova2) 5 декабря 2018 г.

К следствию по итогам двухмесячной работы возникли и другие вопросы.

Не, ну допустим Кокорин и Мамаев - особые рецедивисты и продолжат заниматься преступной деятельностью... (с) Хорошо ! ... Но конкретно в этом деле что они собираются расследовать аж до 8-го февраля - записи с камер наблюдения изучать, показания свидетелей ? Что ? — Тень Романа Широкова (@shirokovr015) 5 декабря 2018 г.

Ну и сколько еще будут мариноваться до суда Кокорин и Мамаев? Восемнадцать следователей за два месяца не могут разобрать два эпизода?! Судите уже и отпускайте, всем давно понятно что там максимум условка! — Сава Иванович (@Sava_Ivanson) 5 декабря 2018 г.

Особо люди следили за эмоциями Кокорина и Мамаева. И делились впечатлениями: "Им там грустно, блин. Там скучно, я сам за день чуть с ума не сошёл".

Особо интересно публике было узнать, как же в СИЗО встречают Новый год.

Завтра Кокорин и Мамаев определятся с тем, где они встают Новый Год..

А Я ещё нет. — NZhS (@NZhuldasov) 4 декабря 2018 г.

Тина Канделаки, руководитель спортивного канала "Матч ТВ", до оглашения решения суда высказала мнение, что футболисты своё уже отсидели.

@M_Simonyan пишет, что ещё идёт суд.

Мне кажется, урок уже усвоен и спортсменам надо дать шанс восстановить свою репутацию через достижения на футбольном поле, а не в камере. #Кокорин #Мамаев — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 5 декабря 2018 г.

Саму новость о продлении ареста до 8 февраля пользователи встретили скорее неодобрительно. Опять же, сочувствия футболистам почти никто не выказывал. Господствовало мнение, что происходящее с зенитовцем и краснодарцем — демонстрация, а за более тяжкие преступления судят зачастую по-другому.

ПРОДЛИЛИ ДО 8 ФЕВРАЛЯ ЭТО КОНЕЦ РЕБЯТ

Просто тупо показательная порка!!! #КокоринМамаев — нэстле 2.0 (@nastuyshaar) 5 декабря 2018 г.

увы, но продление ареста Кокорина и Мамаева не даст никакого результата. первого срока хватило вполне. сейчас же уже идёт попытка начать добивать их как людей. и что печально для футбола - скорее всего, сезон для них уже будет закончен.#Кокорин #Мамаев — Альберт Хафизов (@albert_khafizov) 5 декабря 2018 г.

Кокорин и Мамаев...до 8 февраля,это уже слишком, хоть бы одного коррупционера так показательно судили, но нет, их отпускают и забывают! Стыдоба! — Максим Гаврилов (@MaxGavrilovG) 5 декабря 2018 г.

Ну всё, Мамаев и Кокорин теперь великомученики. — Egor Rakov (@RakovEV) 5 декабря 2018 г.

Выражают сочувствие и родителям.

Больше всего в этой затянувшейся истории страдают родители...#КокоринМамаев — ты же пёс❄ (@CMEPTHOCTb) 5 декабря 2018 г.

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