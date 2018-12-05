"Знали, что футбол теперь преступление?" Реакция Сети на суд Кокорина и Мамаева

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"Знали, что футбол теперь преступление?" Реакция Сети на суд Кокорина и Мамаева

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Тверского суда оставлены под стражей до 8 февраля. Многочасовое заседание сопровождалось бурной дискуссией в Интернете. Лайф выбрал самое показательное и интересное.

Новое появление в лентах новостей дуэта игроков, теперь знаменитых своими околофутбольными навыками и владением стульями как оружием, для многих было сюрпризом. Однако постепенно народ стал интересоваться происходящим всё сильнее, а словосочетание "Кокорин и Мамаев" завоевало первое место в трендах "Твиттера".

Новости из суда выглядели примерно так.

Особого сострадания к подозреваемым в ленте не наблюдалось.

Но если два месяца назад большинство определённо "болело" за срок, то теперь ситуация сильно поменялась.

С особенным удивлением и шутками было встречено заявление следствия о том, что Кокорин и Мамаев могут быть опасны для общества, если их отпустить из-под стражи.

К следствию по итогам двухмесячной работы возникли и другие вопросы.

Особо люди следили за эмоциями Кокорина и Мамаева. И делились впечатлениями: "Им там грустно, блин. Там скучно, я сам за день чуть с ума не сошёл".

Особо интересно публике было узнать, как же в СИЗО встречают Новый год.

Тина Канделаки, руководитель спортивного канала "Матч ТВ", до оглашения решения суда высказала мнение, что футболисты своё уже отсидели.

Саму новость о продлении ареста до 8 февраля пользователи встретили скорее неодобрительно. Опять же, сочувствия футболистам почти никто не выказывал. Господствовало мнение, что происходящее с зенитовцем и краснодарцем — демонстрация, а за более тяжкие преступления судят зачастую по-другому.

<p>Фото: Twitter/Bayern Princess</p>

Выражают сочувствие и родителям.

Опрос: Правильно ли Кокорина и Мамаева оставили за решёткой до февраля?

Автор:
Дмитрий Кузнецов
ДК
Дмитрий Кузнецов
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