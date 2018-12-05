"Знали, что футбол теперь преступление?" Реакция Сети на суд Кокорина и Мамаева

Новое появление в лентах новостей дуэта игроков, теперь знаменитых своими околофутбольными навыками и владением стульями как оружием, для многих было сюрпризом. Однако постепенно народ стал интересоваться происходящим всё сильнее, а словосочетание "Кокорин и Мамаев" завоевало первое место в трендах "Твиттера".
Новости из суда выглядели примерно так.
5 декабря 2018 г.
Особого сострадания к подозреваемым в ленте не наблюдалось.
Кокорин, Мамаев они если честно— le panama classique (@r3dpanama) 5 декабря 2018 г.
На нарах на нарах на нарах
извините
ОПГ Монако #КокоринМамаев https://t.co/APhWoMoxuF— Кара Гинера (@8ktoto8) 5 декабря 2018 г.
Но если два месяца назад большинство определённо "болело" за срок, то теперь ситуация сильно поменялась.
С особенным удивлением и шутками было встречено заявление следствия о том, что Кокорин и Мамаев могут быть опасны для общества, если их отпустить из-под стражи.
«Кокорин и Мамаев вне СИЗО будут иметь возможность продолжить заниматься преступной деятельностью», - давно никто так не называл российский футбол— Олег Овчаренко (@Ovcharenko95) 5 декабря 2018 г.
Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность в Зените и в Краснодаре— на сложных щщах (@slojnye_shii) 5 декабря 2018 г.
А вы знали,что преступная деятельность -это футбол?— Дурной псионик (@jdenova2) 5 декабря 2018 г.
Переживаю... хотя казалось бы поделом. #кокоринмамаев— Илья Шевченко (@illiaschev4enko) 5 декабря 2018 г.
К следствию по итогам двухмесячной работы возникли и другие вопросы.
Не, ну допустим Кокорин и Мамаев - особые рецедивисты и продолжат заниматься преступной деятельностью... (с) Хорошо ! ... Но конкретно в этом деле что они собираются расследовать аж до 8-го февраля - записи с камер наблюдения изучать, показания свидетелей ? Что ?— Тень Романа Широкова (@shirokovr015) 5 декабря 2018 г.
Ну и сколько еще будут мариноваться до суда Кокорин и Мамаев? Восемнадцать следователей за два месяца не могут разобрать два эпизода?! Судите уже и отпускайте, всем давно понятно что там максимум условка!— Сава Иванович (@Sava_Ivanson) 5 декабря 2018 г.
Особо люди следили за эмоциями Кокорина и Мамаева. И делились впечатлениями: "Им там грустно, блин. Там скучно, я сам за день чуть с ума не сошёл".
Особо интересно публике было узнать, как же в СИЗО встречают Новый год.
Завтра Кокорин и Мамаев определятся с тем, где они встают Новый Год..— NZhS (@NZhuldasov) 4 декабря 2018 г.
А Я ещё нет.
Тина Канделаки, руководитель спортивного канала "Матч ТВ", до оглашения решения суда высказала мнение, что футболисты своё уже отсидели.
@M_Simonyan пишет, что ещё идёт суд.— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 5 декабря 2018 г.
Мне кажется, урок уже усвоен и спортсменам надо дать шанс восстановить свою репутацию через достижения на футбольном поле, а не в камере. #Кокорин #Мамаев
Саму новость о продлении ареста до 8 февраля пользователи встретили скорее неодобрительно. Опять же, сочувствия футболистам почти никто не выказывал. Господствовало мнение, что происходящее с зенитовцем и краснодарцем — демонстрация, а за более тяжкие преступления судят зачастую по-другому.
ПРОДЛИЛИ ДО 8 ФЕВРАЛЯ ЭТО КОНЕЦ РЕБЯТ— нэстле 2.0 (@nastuyshaar) 5 декабря 2018 г.
Просто тупо показательная порка!!! #КокоринМамаев
увы, но продление ареста Кокорина и Мамаева не даст никакого результата. первого срока хватило вполне. сейчас же уже идёт попытка начать добивать их как людей. и что печально для футбола - скорее всего, сезон для них уже будет закончен.#Кокорин #Мамаев— Альберт Хафизов (@albert_khafizov) 5 декабря 2018 г.
Кокорин и Мамаев...до 8 февраля,это уже слишком, хоть бы одного коррупционера так показательно судили, но нет, их отпускают и забывают! Стыдоба!— Максим Гаврилов (@MaxGavrilovG) 5 декабря 2018 г.
Ну всё, Мамаев и Кокорин теперь великомученики.— Egor Rakov (@RakovEV) 5 декабря 2018 г.
Выражают сочувствие и родителям.
Больше всего в этой затянувшейся истории страдают родители...#КокоринМамаев— ты же пёс❄ (@CMEPTHOCTb) 5 декабря 2018 г.
Опрос: Правильно ли Кокорина и Мамаева оставили за решёткой до февраля?
- Популярные
- По времени