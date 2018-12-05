Кокорин: Суд избрал мне слишком суровую меру пресечения

Ранее стало известно, что брату Кокорина грозит самое строгое наказание среди всех фигурантов дела.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин частично согласился с предъявленными ему обвинениями.

— Я готов отвечать за то, что совершил, и частично признаю свою вину. С Паком мы уже примирились. Не понимаю, почему это не приобщается к делу. Очень надеюсь на ваш профессионализм, — отметил Кокорин. — Не понимаю, почему мне предъявили обвинения по эпизоду с Соловчуком? Я его даже пальцем не тронул. Суд избрал слишком суровую меру. Тем более я всячески помогаю следствию. Тех свидетелей, которых не хватало, мы нашли сами.

Ранее слово было предоставлено Павлу Мамаеву. Футболист "Краснодара" заявил, что согласен на любую меру пресечения, кроме ареста.

"Социально опасны". Следствие настаивает на продлении ареста Кокорина и Мамаева