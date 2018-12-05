Адвокат Кокорина: Не знаем, откуда у суда характеристика из "Локомотива"

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Адвокат Кокорина: Не знаем, откуда у суда характеристика из "Локомотива"

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалёв

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила журналистам в здании Тверского суда, что не знает, каким образом у суда появилась положительная характеристика подзащитного из московского клуба:

Мы никогда не предоставляли характеристику из "Локомотива". Не знаю, откуда она у судьи, почему он её зачитал и что она есть в материалах дела. Нам известно о положительной характеристике из "Зенита".

О характеристике от "железнодорожников" во время перечисления материалов дела заявил судья.

На данный момент суд удалился на совещание, вынесение вердикта по мере пресечения ожидается в скором времени.

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