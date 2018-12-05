Опрос: Правильно ли Кокорина и Мамаева оставили за решёткой до февраля?

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Опрос: Правильно ли Кокорина и Мамаева оставили за решёткой до февраля?

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Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев

Сегодня Тверской суд Москвы вынес решение оставить под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 февраля.

Лайф предлагает высказаться читателям, справедливо ли наказание.

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