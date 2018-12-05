Рейнгольд — о Кокорине и Мамаеве: У них просто нет мозгов!

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд специально для Лайфа высказался о продлении ареста футболистам.

— Валерий Леонидович, как вы отреагировали на новость, что Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО до 8 февраля?

— Печально всё это! Думал, что какой-то конец всему этому настанет сегодня. Видимо, такое решение было принято, чтобы ребята до конца смогли всё понять. Уверен, что по итогам им срок никакой не дадут. Хватит с них и этого времени в СИЗО, где они встретят праздники.

— Двух месяцев было недостаточно?

— 100 процентов они всё переосмыслили и осознали за это время, но за свои действия нужно отвечать, иначе мы превратимся в диких животных среди беззакония. Мы же, как спортсмены, должны подавать всем пример. То, что сделали ребята, станет уроком на всю жизнь не только им, но и их родственникам и близким. То, что случилось, я считаю недопустимым.

— Но многим их становится жалко...

— Конечно, можно жалеть их и сострадать им, но тут у каждого своё мнение. Например, моё такое: чисто по-человечески мне их очень жалко, честно, но если подумать о пострадавших? Если бы ими оказались мои или ваши родственники, мы бы совсем по-другому разговаривали! Согласитесь?

Хорошо ещё, что те люди, на которых они напали, остались живы и обошлось без всяких травм. Просто футболистам мозгов не хватает! Вовремя мама с папой не подсказали, видимо. Да и сама жизнь поставила их в замечательные условия: не надо трудиться как ишакам и зарабатывать деньги. Им всё доставалось легко и просто. Вот к чему это и привело.

Нигматуллин: "Мне жаль Кокорина и Мамаева, но они серьёзно набедокурили"