"Ничего не видно". Биатлонную гонку Кубка мира отменили из-за жуткого тумана

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"Ничего не видно". Биатлонную гонку Кубка мира отменили из-за жуткого тумана

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Фото: Twitter/IBU World Cup

Первый личный старт Кубка мира по биатлону в Поклюке, индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин, отменён дирекцией этапа из-за тяжёлых погодных условий. Плотный туман накрыл стрельбище, и, по признанию спортсменов, ничего не видно даже на спусках трассы в лесу. Исходя из соображений безопасности, было принято решение отменить соревнования и перенести их на завтра. Ориентировочно индивидуальная гонка стартует в 12:15 по московскому времени. В 16:15 пройдёт женская гонка.

Кубок мира по биатлону стартовал 2 декабря. В супермиксте и смешанной эстафете россияне медалей завоевать не сумели. На этапе будет выступать обновлённая сборная России — по итогам национального отбора в неё попали многие молодые биатлонисты и вчерашние резервисты.

Полностью состав на этап выглядит следующим образом:

Мужчины — Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов.

Женщины — Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева.

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