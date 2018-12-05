"Ничего не видно". Биатлонную гонку Кубка мира отменили из-за жуткого тумана

Первый личный старт Кубка мира по биатлону в Поклюке, индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин, отменён дирекцией этапа из-за тяжёлых погодных условий. Плотный туман накрыл стрельбище, и, по признанию спортсменов, ничего не видно даже на спусках трассы в лесу. Исходя из соображений безопасности, было принято решение отменить соревнования и перенести их на завтра. Ориентировочно индивидуальная гонка стартует в 12:15 по московскому времени. В 16:15 пройдёт женская гонка.

Final decision on today's start will be taken in some 10 minutes. We will keep you updated #POK18 pic.twitter.com/l67rj2OZfh — IBU World Cup (@IBU_WC) 5 декабря 2018 г.

World Cup Race Director Borut Nunar just announced to the teams that the start will be delayed -- visibility at the shooting range is problematic due to fog.



New start time: 14.35 CET!



You can follow the Men's 20km live on https://t.co/Z1cUg2llYh #POK18 pic.twitter.com/JKrdLmzNq2 — IBU World Cup (@IBU_WC) 5 декабря 2018 г.

Кубок мира по биатлону стартовал 2 декабря. В супермиксте и смешанной эстафете россияне медалей завоевать не сумели. На этапе будет выступать обновлённая сборная России — по итогам национального отбора в неё попали многие молодые биатлонисты и вчерашние резервисты.

Полностью состав на этап выглядит следующим образом:

Мужчины — Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов.

Женщины — Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева.