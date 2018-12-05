"Урал" остановил Кононова. "Спартак" упустил победу в 1/4 финала Кубка России

В первом матче противостояния в Москве красно-белые и подопечные экс-спартаковца Дмитрия Парфёнова разошлись ничьей — 1:1.

В первом тайме "Спартак" привычно много владел мячом, но к особой опасности у ворот соперника это не приводило. Хороший момент в дебюте, как и в матче с "Локомотивом", имел Глушаков, но теперь удар капитана взял вратарь Годзюр.

Однако нечто невероятное начало происходить после перерыва. Команды будто забыли про центр поля и устроили перестрелку голевыми моментами. Первым забил "Спартак" — снова в нужном месте оказался Ханни и положил мяч точно в дальний угол. Алжирец сейчас — пожалуй, лучший игрок команды, что особенно удивительно после его недопонимания с Каррерой.

После этого команды могли забить как минимум по разу — "Урал" не реализовал выход один на один, Луис Адриано ответил той же любезностью, не попав в ворота метров с восьми.

Но екатеринбуржцы наиграли на ответный гол — по проблемному для москвичей правому флангу обороны прошёл Меркулов, а Ильин перед навесом удачно расположился между Джикией и Комбаровым. Пробить головой никто не мешал — 1:1.

Хозяева нашли в себе силы забить ещё раз усилиями Зе Луиша, но теперь его гол был отменён из-за офсайда.

"Урал" стал первой командой в России, которая отобрала очки у "Спартака" Олега Кононова. До этого это удалось лишь девятой команде чемпионата Австрии "Рапиду", а "Крылья Советов" и "Локомотив" новый наставник обыграл.

Перед матчем Леонид Федун заявил, что "Спартаку" пора снова выиграть Кубок России. Знакомый красно-белым срок в 16 лет поджимает — последний был выигран в 2003-м, ещё до прихода "ЛУКойла". Для этого не так и много надо — выиграть на первых двух стадиях, которые состоят из одного матча, дальше играть результативные ничьи в гостях, и вот он — финал. Но сегодняшний результат матча с опасным "Уралом" ставит выполнение миссии под сомнение. Впрочем, до следующей встречи ещё несколько месяцев. Она состоится уже после завершения зимней паузы.

Кубок России. 1/4 финала

"Спартак" — "Урал" — 1:1 (0:0)

Голы: Ханни, 48 (1:0), Ильин, 67 (1:1).