Мохнаткина: МОК сделает подарок всей России, если включит самбо в Олимпиаду

Несколько дней назад стало известно, что Международный олимпийский комитет временно признал самбо олимпийским видом спорта, а значит, в ближайшем будущем мы наверняка сможем увидеть его в программе Игр. О важности этого события, а также об итогах прошедшего чемпионата мира Лайф поговорил с одной из самых титулованных самбисток России Мариной Мохнаткиной.

— Марина, обрадовались, что МОК временно признал самбо?

— Конечно, это не может не радовать! Мы находимся в шаге от олимпийской семьи. Это прекрасно! Уже хочется, чтобы самбо не только признали, но и включили в программу Олимпиады.

— Как вы думаете, успеют ли они к Играм в Токио включить самбо?

— От нас тут ничего не зависит, но мы верим всегда только в лучшее. Надеюсь, Международная федерация приложит все усилия, чтобы МОК включил самбо в программу Олимпийских игр. Это был бы огромный подарок для всех самбистов и России в целом, потому что это наш национальный вид спорта.

Публикация от mokhnatkina_marina (@mokhnatkina_marina) 24 Июл 2018 в 11:56 PDT

— Если самбо включат к Играм-2020, будете отбираться? Вы же ещё не планируете завершать карьеру?

— Конечно, я хочу попробовать себя на Олимпиаде. Если МОК полностью признает самбо, то это мне придаст ещё больше мотивации, чтобы выигрывать.

— А по результатам каких соревнований, по вашему мнению, будет проходить отбор на Игры? По итогу чемпионата страны, как это происходит во многих видах спорта?

— Знаете, сейчас в самбо сделали плей-лист. Это рейтинг, который составляется по итогам года. После участия в чемпионатах, Кубках мира считаются очки, и так образуется рейтинг. Я думаю, что те, кто будет по рейтингу выше, тот и будет выступать.

— После победы на недавно завершившемся чемпионате мира вы признались, что шестое золото вам далось тяжело. Что вы имели в виду?

— Действительно, это золото мне далось тяжело. У меня был целый ряд болячек, которые мешали полноценно тренироваться. Несмотря на это, мне пришлось выйти и выступить, и это было тяжёлое испытание. Плюс с психологической точки зрения было нелегко. Все соперницы готовились на бой со мной как на противостояние с лидером. Каждая встреча была как финал. Ещё я попала в очень сильную подгруппу. В финале соперницей у меня была молодая амбициозная словацкая спортсменка. Но в целом в плане конкуренции мне очень понравился чемпионат мира.

— Когда теперь у вас будут ближайшие старты? Может, мы вас опять увидим в ММА?

— Пока нет никакой конкретики о ММА. Сейчас у меня будет небольшой перерыв. Ближайший месяц я планирую провести с сыном. Из-за подготовки в последнее время я не так много уделяла ему времени. Буду также заниматься своим здоровьем, а после Нового года уже приступлю к тренировкам и подготовке к чемпионату России, который состоится в марте.

— Через несколько дней состоится турнир у вашего мужа Михаила (Михаил Мохнаткин — известный боец ММА, — Прим. Лайфа). Поедете в Екатеринбург поддержать его?

— Действительно, у Миши скоро бой, он заменил травмированного Александра Емельяненко. Сейчас у него идёт подготовка, а я ему активно помогаю. Больше морально, если можно так сказать. В Екатеринбург я не поеду, потому что эмоционально мне будет тяжело. Я даже на чемпионате мира не сидела на трибуне во время его выступления. У меня в такие моменты нервишки шалят, я очень волнуюсь! И мне не хочется, чтобы Миша видел мои переживания. Буду болеть с сыном на диване перед телевизором.