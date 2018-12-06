Боец ММА Копылов: Приглашение отца Хабиба? Это было бы полезное сотрудничество

Промоутерская компания Fight Nights Global анонсировала свой следующий турнир по правилам смешанных единоборств: 27 декабря в Москве зрителям будут представлены десять поединков, в главном из которых действующий чемпион организации Роман Копылов проведёт первую защиту своего пояса. Противник — Ясуби Эномото из Швейцарии.

Имя Романа Копылова стало известно широкой публике 30 марта 2018 года. В этот день представитель Кемеровской области завоевал титул чемпиона Fight Nights Global в среднем весе (83,9 кг), отправив в технический нокаут экс-чемпиона Абусупияна Алиханова. Дагестанский атлет из бойцовского клуба Eagles, президентом которого является Хабиб Нурмагомедов, считался фаворитом встречи, но, к удивлению многих, был полностью деклассирован андердогом из Сибири.

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27 декабря соперником Копылова станет звезда смешанных единоборств Ясуби Эномото. Швейцарец с японо-перуанскими корнями прекрасно знаком российской публике — 17(!) раз он выходил в клетку против отечественных бойцов, одержав победы в девяти сражениях. Роман Копылов существенно уступает будущему оппоненту в опыте, проведя по правилам ММА всего лишь шесть поединков (все они закончились нокаутами), тогда как у Ясуби за плечами 28 боёв (18 побед, 10 поражений), но при этом он имеет прекрасную школу в любительском спорте, трижды став чемпионом мира по рукопашному бою. На стороне Романа скорость, тайминг, превосходство в длине конечностей и стремление продолжить свою победную серию.

Но продолжится ли винстрик Романа Копылова и в канун Нового года или Ясуби Эномото одержит юбилейную, десятую победу в противостоянии с бойцами из России, узнаем совсем скоро. Как изменилась жизнь после завоевания пояса Fight Nights Global, а также о трештокинге, Владимире Минееве и приглашении от отца Хабиба Нурмагомедова приехать в Дагестан Роман Копылов рассказал в эксклюзивном интервью Лайфу.

— Роман, расскажи, как ты себя чувствуешь в преддверии боя с Ясуби Эномото? Как проходит подготовка, на чём делаешь акцент?

— Подготовка проходит хорошо, чувствую себя отлично. Приехал на сборы в Старый Оскол. Здесь очень много талантов, именитых ребят, которые выступают в различных промоушенах. К примеру, Фёдор Емельяненко начал готовиться к своему бою в рамках финала Гран-при Bellator тут. Так что здесь боевая обстановка. Акцент делаем как на "ударке", так и на борьбе. Развиваемся в обоих направлениях.

— С момента завоевания титула чемпиона Fight Nights Global прошло восемь месяцев. Расскажи, изменилась ли твоя жизнь с появлением на твоей талии пояса, стал ли ты знаменитым в своём родном городе?

— Да особо ничего не изменилось. Только подписчиков в "Инстаграме" стало больше. (Смеётся.) Я из небольшого посёлка Бачатский Кемеровской области. Люди меня тут знали и раньше, ещё со времён выступлений по рукопашному бою.

— Не секрет, что у компании Fight Nights Global есть финансовые трудности. Думал ли ты о смене организации? Если да, то где бы ты хотел выступать в ближайшем будущем?

— О смене промоушена пока не было мыслей. Пока у меня контракт с ними, надо здесь все дела закончить. Но, если ситуация действительно станет критичной, думаю, они и сами меня держать не станут. Я боец молодой, мне нужно развиваться.

— 27 декабря у тебя первая защита титула. Соперник — Ясуби Эномото. Что можешь отметить в этом бойце? Насколько он опасен для тебя?

— Ясуби Эномото — очень выносливый боец, терпеливый, всегда идёт до конца. Ещё он бескомпромиссный и показывает зрелищные поединки. 27 декабря покажем с ним отличный бой, порадуем зрителей.

— Совсем недавно в социальных сетях у тебя произошла небольшая разборка с Владимиром Минеевым. Каково твое мнение о нем? Интересно тебе разделить с ним клетку?

— Думаю, он нормальный парень. Просто трештокинг его поглотил. Поэтому он вёл себя так на пресс-конференции перед боем с Магомедом Исмаиловым. Владимир — отличный боец. И да, я бы хотел разделить с ним клетку, проверить свои силы.

— Кого бы ещё отметил в среднем весе? Что думаешь о Магомеде Исмаилове? Тебе нравится его трештокинг и стиль раскрутки боя?

— У каждого свой подход к раскрутке боя. Тот же Магомед Исмаилов трештокинг ведёт. Кто-то вообще ничего не ведёт. Я сторонник показывать просто зрелищные бои. Думаю, можно и без лишних разговоров устраивать интересные поединки. Народу соберётся на трибунах не меньше, чем если оба бойца будут изо всех сил "болтать" до боя. Кто мне интересен? Исмаилов, Минеев.

— Абдулманап Нурмагомедов отметил, что ты являешься одним из самых интересных в России бойцов. Также от отца Хабиба Нурмагомедова тебе поступило предложение посетить Дагестан. Насколько тебе приятно слышать комплимент от тренера мирового уровня? Думал ли ты о проведении сборов в Дагестане?

— Да, мне очень приятно, что такой известный тренер, который воспитал чемпиона UFC — своего сына Хабиба, так говорит обо мне. Пока мы не связывались с ним, но я бы с удовольствием приехал в Дагестан и провёл там сборы. Мне есть чему поучиться. Тем более дагестанская борьба — сильнейшая в мире, а борьбы мне как раз и не хватает. Я думаю, это будет полезное сотрудничество.

— Прогнозы — вещь неблагодарная, но всё же каким ты видишь свой бой? По какому сценарию он будет проходить?

— Друзья, жду всех 27 декабря на этом турнире в Москве. Приходите, поддержите меня! Мы с Эномото проведём отличный, зрелищный бой. Порадуем всех своим выступлением. Как будет проходить этот поединок и как он закончится — только одному Богу известно. Мы настраиваемся на всю дистанцию, а там — как повезёт!