Футболиста ЦСКА Ахметова признали лучшим молодым игроком РПЛ

20-летний полузащитник московских армейцев стал лауреатом национальной премии "Первая пятёрка", которая вручается лучшему молодому игроку года в Российской премьер-лиге.

На сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ) огласили итоги национальной премии "Первая пятёрка". Первое место досталось игроку ЦСКА Ильзату Ахметову, вторым стал ещё один армеец Иван Обляков, а замкнул тройку лидеров Дмитрий Скопинцев из "Ростова".

Напомним, что премия "Первая пятёрка" была учреждена ещё в 2002 году. Все лауреаты определяются по итогам анкетного голосования, в котором принимают участие руководители футбольных ведомств, представители тренерского штаба сборных команд России и клубов РПЛ, а также ветераны футбола и представители СМИ.