КДК отменил красную карточку игрока "Спартака" Рассказова

Об этом сообщил журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

КДК РФС принял решение отменить красную карточку Николаю Рассказову, которую главный арбитр встречи Сергей Карасёв показал игроку на 67-й минуте матча "Спартак" — "Локомотив".

— "Спартак" прислал видеозапись, сделанную клубным оператором, где видно, что мяч попал в голову Рассказову, а не в руку. В связи с этим было решено, что судья ошибочно удалил с поля игрока "Спартака", поэтому применённое удаление Рассказова было отменено, — приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

Напомним, что матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Спартака".