Чеченское ММА в погоне за UFC. Что значит объединение "Ахмата" и ACB?

На этой неделе глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о слиянии мировой бойцовской лиги "Ахмат" (WFCA), базирующейся в Грозном, с Абсолютным чемпионатом "Беркут" (ACB), которым руководит доктор медицинских наук и бизнесмен Маирбек Хасиев. По мнению Кадырова, этот шаг позволит объединённой лиге, получившей название Absolute Championship Akhmat (ACA), встать в один ряд с такими гигантами в индустрии смешанных единоборств, как UFC и Bellator.

— Если у нас выйдет, тогда станем вторыми в мире, даже обойдём Bellator. Это для нашего региона очень хороший результат и для страны в целом, — цитирует ТАСС слова Кадырова.

По словам Маирбека Хасиева, лига WFCA приобретена организацией АСВ. Но, было ли это сделано в формате купли-продажи, не уточняется.

— Вопрос слияния российских ведущих лиг в одну большую организацию обсуждался в течение последних двух лет, и наконец решение назрело. Сейчас мы объявляем об этом официально и начинаем воплощать наши планы в жизнь. В этом году мы также приобрели промоушен TECH-Krep FC. Теперь — WFCA. Возможно, это не последнее наше приобретение, — написал Хасиев на своей странице в "Инстаграме". — Считаю, пришло время, когда необходимо создать из нескольких крепких организаций одну мощную российскую лигу ММА, и эта лига сможет на равных конкурировать с лучшими мировыми организациями.

Примечательно, что в 2018 году АСВ была вынуждена отменить три номерных турнира, и в кулуарах активно распространялись слухи о финансовых проблемах амбициозного промоушена, несколько лет назад стремившегося сломать хребет UFC. Но, несмотря на такие разговоры и отмены одного турнира за другим, организация Хасиева сначала объявила о приобретении лиги Tech-Krep, а затем и вовсе была близка к поглощению российского гиганта Fight Nights Global. Но президенту АСВ и Камилу Гаджиеву, оценившему своё детище в 10 млн долларов, всё же не удалось договориться. И, наконец, 1 декабря Маирбек Хасиев объявил о приобретении лиги "Ахмат".

С одной стороны, можно прийти к выводу, что финансовые проблемы АСВ были вовсе не проблемами, а режимом экономии для возможности приобретения своих прямых конкурентов. Но с другой — сложно представить, что Кадыров решил продать свою компанию. Дело скорее в оптимизации расходов на спорт в Чеченской Республике и желании её главы построить успешный чеченский спортивный бренд, который будет продвигаться и на Западе.

Кстати, президентом новообразованной организации АСА является Алексей Яценко, человек, который успешно продвигает в России лучших украинских бойцов.

Другими плюсами для лиги "Ахмат" в совместной работе с АСВ является опыт команды Хасиева в проведении зарубежных ивентов и достаточно длинный список именитых бойцов. По некоторым данным, между чемпионами обоих промоушенов будут проведены титульные поединки, победители которых станут обладателями поясов АСА.

Список потенциальных чемпионских поединков

Наилегчайший вес (56,7 кг)

Юнус Евлоев (WFCA) — Аскар Аскаров (АСВ)

Юнус Евлоев — ингушский представитель бойцовского клуба "Ахмат", имеющий за плечами 30 поединков (22-8-0). Аскар Аскаров — непобеждённый боец из Дагестана с безупречным рекордом 10-0-0.

Легчайший вес (61,2 кг)

Абдул-Рахман Дудаев (WFCA) — Рустам Керимов (АСВ)

Классическое противостояние Дагестана против Чечни. Любимец чеченской публики Абдул-Рахман Дудаев провёл в клетке 25 поединков, выиграл в 21 из них. Керимов, так же как и Аскаров, пока не побеждён, имея винстрик из 11 поединков.

Полулёгкий вес (65,8 кг)

Салман Жамалдаев (WFCA) — Юсуф Раисов (АСВ)

Чемпионом АСВ в полулёгком весе является боец из Грозного Юсуф Раисов по прозвищу Борз. На официальном сайте профайл Борза удалён, что означает прекращение контракта между Раисовым и лигой. На своей странице в "Инстаграме" Раисов опубликовал пост, в котором выразил признательность лиге АСВ и изъявил желание выступать в АСА. Так что поединок двух чеченских звёзд ММА за пояс чемпиона выглядит вполне логичным.

Лёгкий вес (70,3 кг)

Хусейн Халиев (WFCA) — Али Багов (АСВ)

Яркий и зрелищный Хусейн Халиев с рекордом 19-1-0 против мастера болевых и удушающих приёмов из Кабардино-Балкарии по прозвищу Халк.

Полусредний вес (77,1 кг)

Мурад Абдулаев (WFCA) — Альберт Туменов (АСВ)

Мурад Абдулаев — единственный дагестанский боец, имеющий статус чемпиона WFCA, против ещё одного представителя Кабардино-Балкарии, экс-бойца UFC и мастера спорта по боксу Альберта Туменова.

Средний вес (83,9 кг)

Саламу Абдурахманов (WFCA) — Альберт Дураев (АСВ)

Чеченское дерби представителей бойцовских клубов "Ахмат" и "Беркут".

Полутяжёлый вес (93,0 кг)

Максим Гришин (WFCA) — Довлетджан Ягшимурадов (АСВ)

Опытнейший Максимус, входивший в список спарринг-партнёров и соратников Фёдора Емельяненко против "туркменской сенсации".

Тяжёлый вес (св. 93,0 кг)

Евгений Гончаров (WFCA) — Мухумат Вахаев (АСВ)

Ростовский богатырь против молодого и горячего чемпионского бойца, получившего штраф за неспортивное поведение по итогам поединка против Сергея Белостенного.

Сможет ли руководство АСА выполнить поручение Кадырова и обогнать Bellator? Вполне возможно. Вопрос только: по каким критериям? Если речь идёт об общей капитализации и рыночной стоимости бренда, то здесь можно споткнуться о набившие оскомину российские реалии спортивного бизнеса, телевидения, экономики и нежелании населения платить за спортивные шоу. И если лига АСА сможет привлечь в свои ряды мировых звёзд, а также выстроить стратегию развития, по которой партнёрами промоушена станут ведущие стриминговые платформы планеты и компания будет действительно зарабатывать на трансляциях, рекламе и спонсорских контрактах, то в России наступит революция. Пока что это не удавалось никому.