Скончался бывший футболист "Спартака" и "Динамо" Минаев

Как сообщает официальный сайт московского "Динамо", сегодня не стало известного советского футболиста Александра Минаева. Клуб также выразил свои соболезнования.
Сегодня утром не стало Александра Алексеевича Минаева – ветерана московского «Динамо», за которое он провёл 256 матчей и забил 28 мячей. Он ушёл из жизни после болезни на 65-м году жизни…https://t.co/J3wiUNeMzY— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 6 декабря 2018 г.
Напомним, что Минаев являлся воспитанником "Спартака", играл за основу красно-белых. Большую часть карьеры провёл в столичном "Динамо".
В определённый период жизни состоял в отношениях с известной актрисой Натальей Гундаревой.
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