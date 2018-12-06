Скончался бывший футболист "Спартака" и "Динамо" Минаев

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Скончался бывший футболист "Спартака" и "Динамо" Минаев

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Стало известно, что спортсмен умер сегодня на 65-м году жизни после продолжительной болезни.

Как сообщает официальный сайт московского "Динамо", сегодня не стало известного советского футболиста Александра Минаева. Клуб также выразил свои соболезнования.

Напомним, что Минаев являлся воспитанником "Спартака", играл за основу красно-белых. Большую часть карьеры провёл в столичном "Динамо".

В определённый период жизни состоял в отношениях с известной актрисой Натальей Гундаревой.

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