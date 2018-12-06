Матч "Монако" — "Ницца" перенесён из-за массовых протестов во Франции

Ранее уже были отложены игры чемпионата Франции "ПСЖ" — "Монпелье" и "Тулуза" — "Лион".

Как сообщает официальный сайт "Монако", лазурное дерби против "Ниццы", которое должно было состояться 7 декабря, было перенесено на неопределённый день. Также были отменены и другие матчи чемпионата Франции, запланированные на 8 декабря.

Это связано с массовыми акциями протеста французов против повышения цен на бензин, получившими название "жёлтые жилеты". Такие протесты идут во Франции уже четвёртые выходные подряд. Правительство Княжества Монако и префектура департамента Приморских Альп попросили футбольные клубы перенести матчи.