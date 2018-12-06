Индивидуальную гонку на Кубке мира выиграла украинка Джима, Старых — 12-я

Индивидуальную гонку среди женщин на первом этапе Кубка мира, который проходит в словенском городе Поклюка, выиграла украинская биатлонистка Юлия Джима с результатом 43:06.6. Второй стала представительница Польши Моника Хойниш (+5.9), а замкнула тройку лидеров чешка Маркета Давидова (+16.5).

Лучший результат среди россиянок показала Ирина Старых, которая финишировала на 12-м месте. Следом за ней расположилась Валерия Васнецова. Ульяна Кайшева стала 24-й, Евгения Павлова — 28-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 32-й.

Ранее состоялась гонка у мужчин, где победу одержал француз Мартен Фуркад.

Кубок мира.

Индивидуальная гонка. 15 км.

Женщины.

1. Юлия Джима (Украина) — 43:06,6 (0 промахов)

2. Моника Хойниш (Польша) — + 5,9 (1)

3. Маркета Давидова (Чехия) — +16,5 (1)

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12. Ирина Старых (Россия) — +1:02,3 (1)

13. Валерия Васнецова (Россия) — +1:03,8 (0)

24. Ульяна Кайшева (Россия) — +2:38,3 (2)...

28. Евгения Павлова (Россия) — +2:14,6 (2)...

32. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +3:32,9 (4)