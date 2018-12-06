МОК требует от Зубкова вернуть медали Олимпийских игр в Сочи

Международный олимпийский комитет обратился с официальной просьбой к российскому спортсмену Александру Зубкову, который в настоящий момент является главой Федерацию бобслея, вернуть две золотые медали, завоёванные на Олимпиаде в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

— Для МОК имеет значение решение CAS, которое так и не было обжаловано. По этой причине мы обратились с просьбой о возвращении медалей, — сказали представители МОК ТАСС.

Ранее по результатам работы Дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим его результаты на Играх в Сочи были аннулированы. Там он завоевал две золотые медали. Также ему запретили пожизненно участвовать в Олимпиадах. Зубков через CAS частично опротестовал это решение.