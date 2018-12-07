"Кими может с нами сфотографироваться". Российские раллисты — чемпионы Европы

Российский автоспорт идёт вперёд по всем фронтам. В 2018 году впервые в истории победителем чемпионата Европы по ралли стал российский экипаж. Пилот Алексей Лукьянюк и его штурман Алексей Арнаутов рассказали Лайфу о своих заслугах и текущих проблемах.

Чемпионат Европы по ралли — главное соревнование в этом классе на континенте. Он появился в 1953 году, и никогда ещё российский экипаж не побеждал. Неприятную традицию удалось нарушить пилоту Алексею Лукьянюку и штурману Алексею Арнаутову, которые в 2018 году оформили досрочную победу. Гонщик Лукьянюк рассказал журналистам обо всех проблемах, с которыми сталкиваются чемпионы, а также в шутку (или нет?) заявил, что финский чемпион "Формулы-1" Кими Райкконен, который тоже выступал в ралли, теперь сможет сделать с российскими коллегами совместное фото.

— Ралли в России не самый популярный вид даже среди автоспортивных дисциплин. Как изменить ситуацию?

— Сейчас в целом для российского автоспорта сложная ситуация. Курс евро по отношению к рублю создаёт проблемы. Ведь машины, запчасти — всё это импортное. Что касается популярности, то, надеюсь, наши победы и подобные мероприятия в России (Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации. — Прим. автора) помогут популяризации.

— Вы не пробовали участвовать в других дисциплинах — ралли-кроссе или кольцевых гонках?

— Я могу только выехать погонять на своём старом BMW — средств для экспериментов у нас нет. У нас есть спонсорская программа, которая подразумевает чёткий набор стартов. Если бы были предложения, мы бы попробовали себя где-то ещё, кроме ралли, но пока вариантов особо нет.

— Вам семь раз присуждали приз имени Колина Макрея за самое зрелищное вождение. Как удаётся его постоянно выигрывать?

— Есть разные типы спортсменов: кто-то гонится за кубками и медалями, а кому-то нравится сам спорт. Я люблю просто управлять автомобилем на высокой скорости, делать это быстрее и быстрее. Это бросается в глаза.

— В нынешнем году это совпало ещё и с результатом: вы стали чемпионами Европы.

— У нас были очень яркие выступления и в прошлом, но не хватало немного стабильности и удачи, где-то техника подводила, где-то опыта не хватало. Но в этом году всё сложилось воедино.

— У вас в планах участие уже в чемпионате мира?

— Конечно, хотелось бы, но пока всё упирается в финансирование.

— Сколько нужно?

— Чемпионат Европы обошёлся где-то в 400 тысяч евро. На мир понадобится около миллиона. Бюджет очень серьёзный, спасибо нашим спонсорам, что они с нами, ведь мы простые ребята, за нами никого нет.

— Но сегодня вы чемпионы и пройдёте по красной дорожке...

— Не знаю, что именно там будет, но нас пригласили. Теперь Кими Райкконен сможет с нами сфотографироваться.

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