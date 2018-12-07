Японка Кихира обошла Загитову и установила рекорд в финале Гран-при

В Ванкувере стартовал финал Гран-при по фигурному катанию. Свои короткие программы уже показали мужчины и женщины.

Лидером после короткой программы является японка Рика Кихира, блестяще справившаяся со всеми заявленными элементами. Она установила новый мировой рекорд — 82,51, который россиянка Алина Загитова побить не смогла... Олимпийская чемпионка сегодня стала только второй (77,93). Несмотря на хорошее исполнение, Загитова выглядела зажатой, что и не позволило ей покорить судей. Сама фигуристка заметно расстроилась, ушла еле сдерживая слёзы.

Елизавета Туктамышева не всё сделала чисто и в итоге стала третьей (70,65).

Ещё одна россиянка Софья Самодурова, которая открывала эти соревнования, откатала всё хорошо и показала лучший результат в сезоне для себя — 68,24. Она пока пятая.

Произвольные программы женщины представят 9 декабря в 00:55 (мск).

Ранее свои короткие программы представили мужчины. Россиянин Сергей Воронов пока только пятый.