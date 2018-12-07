Овечкин установил новый рекорд НХЛ

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Овечкин установил новый рекорд НХЛ

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Фото © AP Photo/Ross D. Franklin

33-летний российский хоккеист нанёс 5000 бросков по воротам в 1031 матче, что стало абсолютным рекордом.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Аризоной Койотс", Александр Овечкин нанёс два удара по воротам.

И интересно, что первый его бросок в этой встрече стал для Овечкина 5000-м в карьере, а понадобился ему для этого 1031 матч, что означает, что россиянин быстрее всех в истории НХЛ достиг этой отметки. Предыдущий рекорд принадлежал Марселю Дионну.

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