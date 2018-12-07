Овечкин установил новый рекорд НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, где "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Аризоной Койотс", Александр Овечкин нанёс два удара по воротам.
OVI SEALS THE DEAL WITH THE EMPTY-NETTER! pic.twitter.com/e98f2Mqcsu— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 7 декабря 2018 г.
И интересно, что первый его бросок в этой встрече стал для Овечкина 5000-м в карьере, а понадобился ему для этого 1031 матч, что означает, что россиянин быстрее всех в истории НХЛ достиг этой отметки. Предыдущий рекорд принадлежал Марселю Дионну.
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