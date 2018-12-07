Загитова: Чуть не опоздала на финал, проснулась за три минуты до отправления

16-летняя фигуристка прокомментировала своё первое выступление в финале Гран-при, который проходит в Ванкувере.

Фигуристка Алина Загитова в разговоре с журналистами сразу после проката призналась, что чуть не проспала отъезд на соревнования.

— Это был сложный день, тут соревнуются шесть сильнейших спортсменок. Для меня очень важные эти соревнования, — приводит слова Загитовой "Чемпионат". — Плюс я проснулась за три минуты до отправления автобуса, который уезжал на соревнования. Чуть не опоздала.

— Мысли о Кихире и её тройном акселе, конечно, пощекотали мне нервы, но если я буду кататься чисто и эмоционально, то мне по силам будет бороться с такими спортсменками, как она, — заключила Алина.

Короткую программу в финале Гран-при выиграла японка Рика Кихира, установив мировой рекорд. Загитова и Туктамышева заняли второе и третье места соответственно. Ещё одна россиянка — Софья Самодурова — стала пятой.