Гусарские усы. Гонщик Феттель в новом образе прилетел в Петербург

Четырёхкратный чемпион мира посетил Россию, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации.

На официальную пресс-конференцию немецкий гонщик "Формулы-1" Себастьян Феттель пришёл с гусарскими усами. Ведущий мероприятия даже в шутку спросил пилота Ferrari, что это такое.

— Я не знаю, о чём это вы? — ответил Феттель, вызвав смех в зале.

Как вам гусарские усы Феттеля?

Гонщик Ф1 в новом образе прилетел в Санкт-Петербург. pic.twitter.com/1mRf7MCPUG — Life | Спорт (@sport_lf) 7 декабря 2018 г.

— В Петербурге холоднее, чем в Сочи, но тоже очень красиво. Много всего предстоит посмотреть ещё тут, — начал отвечать на вопросы гонщик. — Сезон был непростым, я проиграл Хэмилтону. В какой-то момент наши показатели пошли вниз, а у Льюиса, наоборот, вверх. До конца верил, что получится побороться. У меня есть мотивация выиграть титул с Ferrari, это ещё одна возможность для меня. У нас бывают взлёты и падения, нужен новый шаг, но иногда что-то не получается.

Также Феттель отметил российского гонщика из академии Ferrari Роберта Шварцмана.

— Я знаю о нём, у него хорошие выступления в "Формуле-3", он может добиться успеха в будущем. У нас отличная академия, они могут вести по жизни, — сказал пилот.

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