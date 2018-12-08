"Лучший Кими — пьяный Кими". Финский гонщик ушёл в отрыв в Питере — видео

Финский пилот "Формулы-1" Кими Райкконен стал одним из гостей церемонии вручения наград Международной автомобильной федерации в Санкт-Петербурге. Обладатель третьего места в прошедшем сезоне во время торжественного мероприятия явно пытался следовать заветам песни группировки "Ленинград" "В Питере — пить".
Сидя за столиком, он что-то весьма красноречиво объяснял экс-партнёру по Ferrari Себастьяну Феттелю, а затем слегка эксцентрично и немного пошатываясь появился на сцене, чтобы забрать заслуженный приз.
Kimi and Seb Full Funny compilation at FIA prize giving today.— Eau rouge (@Insidef1) 7 декабря 2018 г.
Drunk Kimi is best Kimi #FIAPrizeGiving#Kimi7 #f1 pic.twitter.com/ZgXbqoO1mo
Финн давно известен тем, что умеет отдыхать. Один из самых ярких эпизодов с его участием в "Формуле-1" — это когда он спокойно поедал мороженое прямо во время паузы в гонке, пока остальные пилоты ждали повторного старта в болидах.
Кроме того, во время финальной гонки завершившегося сезона 2018 года болельщики обратили внимание, что Райкконен появился в соцсетях своей супруги с банкой пива прямо во время гонки: он рано сошёл с дистанции и решил не терять времени.
После сегодняшней церемонии Кими в очередной раз разошёлся на мемы.
Highlights of the #FIAPrizeGiving pic.twitter.com/F46YypMrTw— Gianluca D'Alessandro (@Gianludale27) 7 декабря 2018 г.
В "Твиттере" его уже признали "Героем дня".
Fully deserved #FIAPrizeGiving pic.twitter.com/d9I4CH0q48— Gianluca D'Alessandro (@Gianludale27) 7 декабря 2018 г.
И припомнили то самое мороженое.
Kimi: Bwoah...No ice cream, no party #Kimi7 #FIAPrizeGiving #KimiRaikkonen #F1 pic.twitter.com/zxL2PcMv4m— Brendenn (@Brendd88) 7 декабря 2018 г.
Впрочем, супруга пилота, которая была вынуждена сидеть за другим столом, была не против развлечений супруга.
Todos quieren una esposa como Mintu, a pesar de tus locuras que hagas, siempre estará contigo. #RelationshipGoals #Kimi7 #FIAPrizeGiving pic.twitter.com/1WzIjc7hR3— Fórmula 1 Latino (@F1Latino_) 7 декабря 2018 г.
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