"Лучший Кими — пьяный Кими". Финский гонщик ушёл в отрыв в Питере — видео

Экс-пилот Ferrari во время церемонии вручения наград вёл себя весьма свободно, чем веселил окружающих.

Финский пилот "Формулы-1" Кими Райкконен стал одним из гостей церемонии вручения наград Международной автомобильной федерации в Санкт-Петербурге. Обладатель третьего места в прошедшем сезоне во время торжественного мероприятия явно пытался следовать заветам песни группировки "Ленинград" "В Питере — пить".

Сидя за столиком, он что-то весьма красноречиво объяснял экс-партнёру по Ferrari Себастьяну Феттелю, а затем слегка эксцентрично и немного пошатываясь появился на сцене, чтобы забрать заслуженный приз.

Финн давно известен тем, что умеет отдыхать. Один из самых ярких эпизодов с его участием в "Формуле-1" — это когда он спокойно поедал мороженое прямо во время паузы в гонке, пока остальные пилоты ждали повторного старта в болидах.

Кроме того, во время финальной гонки завершившегося сезона 2018 года болельщики обратили внимание, что Райкконен появился в соцсетях своей супруги с банкой пива прямо во время гонки: он рано сошёл с дистанции и решил не терять времени.

После сегодняшней церемонии Кими в очередной раз разошёлся на мемы.

В "Твиттере" его уже признали "Героем дня".

И припомнили то самое мороженое.

Впрочем, супруга пилота, которая была вынуждена сидеть за другим столом, была не против развлечений супруга.