Эффект Загитовой. Российские танцоры уступили США в первый день финала Гран-при

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место после короткого танца в финале Гран-при, проходящем в канадском Ванкувере.

Спортсмены за прокат получили от судей 77,33 балла, что немного хуже результата на Гран-при Франции. Лучший результат показали американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (80,53), вторыми — буквально в одном балле — идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (78,30).

Плохо провели свой прокат победители Гран-при России Александра Степанова/Иван Букин (77,20), которые уступили своему же рекорду два балла. Наконец, третий российский дуэт с австралийско-португальскими корнями Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро идёт пятым с итогом 72,98 балла.

Напомним, что вчера в первый день соревнований у женщин считавшаяся фаворитом Алина Загитова также уступила в короткой программе японке Рике Кихире.

Отметим, что в танцах на льду наши до начала не считались фаворитами, а присутствие сразу шести россиян в финале — уже уникальный случай! В прошлом году в финале Гран-при Россия вообще не имела представительства в этом виде программы.

Произвольный танец состоится в воскресенье, 9 декабря.

Ранее россияне триумфально провели танцы на льду на юниорском Гран-при, взяв весь пьедестал, а у юношей вторым стал Пётр Гуменник.