Падение было лишним. Наши пары фигуристов — в тройке после первого дня Гран-при

Две российские пары находятся на виртуальном подиуме после короткой программы в финале соревнований по фигурному катанию в Ванкувере.

Лидируют после первого дня соревнований китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (75,69), Наталья Забияко/Александр Энберт — вторые (75,18), Евгения Тарасова/Владимир Морозов из-за падения — только третьи (74,04).

У Забияко и Энберт всё было хорошо вплоть до последнего элемента. Наши фигуристы показали программу на музыку Сергея Прокофьева из фильма "Александр Невский" в эффектных костюмах в стиле рыцарских доспехов, имитируя удары мечами. Все прыжки у россиян получились, а вот в последнем вращении, которое должно было завершить прокат, случился полный рассинхрон, который и не позволил обогнать китайцев и стать первыми.

Последней на льду появилась лучшая российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Но в зажигательной программе на песню I Feel Good что-то сразу пошло не так — партнёрша упала на тройном тулупе, и после этого претендовать на высокие места было трудно даже при хорошем исполнении других элементов. Впрочем, отставание всего в полтора балла оставляет неплохие шансы перед произвольной программой.

Тем более что номинально главные соперники россиян французы Джеймс/Сипре провалились в своём прокате ещё сильнее, регулярно ошибаясь и цепляясь за лёд руками.

Произвольная программа состоится в воскресенье утром.