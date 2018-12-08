Американский фигурист Чен выиграл драматичный финал Гран-при, Воронов — шестой

Действующий чемпион мира американец Нэтан Чен выиграл произвольную программу у мужчин на финале Гран-при в Ванкувере и, несмотря на падение, в итоге занял первое место с результатом 282,42 балла.

Соревнования в Ванкувере в отсутствие великого (и травмированного) Юдзуру Ханю проходили под знаком дуэли второго японца Сомы Уно и Чена. Уно, выступавший последним, изо всех сил старался насытить произвольную программу прыжками, добавляя элементы чуть ли не по ходу программы, но побить показатель американца не смог — 275,10.

Тройку призёров замкнул Чха Джун Хван, молодое дарование из Южной Кореи, который занимается у нынешнего тренера Евгении Медведевой Брайана Орсера (263,49).

Россиянин Сергей Воронов, для которого попадание на такой турнир — уже достижение, в произвольной программе много ошибался, уступил личному рекорду в сезоне и с пятого места откатился на последнее, шестое (226,44).

Уже сегодня ночью на арену выйдут девушки. В 0:55 по московскому времени 9 декабря за медали поборются Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Пока Загитова отстаёт от японки Кихиры на 4,38 балла.