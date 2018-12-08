Пенальти, четыре удаления, драка. "Крылья" выиграли огненный матч у "Ростова"

В матче 17-го тура Премьер-лиги самарцы вырвали победу у команды Валерия Карпина — 1:0, в концовке на поле вспыхнула драка, а самого тренера удалили.

Судьбу матча решил пенальти, который традиционно для себя поставил судья Сергей Карасёв — на этот раз уже в начале матча. И снова ростовчане неудачно сыграли на стандарте: при подаче углового в балканском борцовском поединке защитник "Ростова" Хаджикадунич завалил самарца Самарджича. 11-метровый реализовал полузащитник сборной Румынии Паул Антон.

"Ростов" блещет навыками результативной игры, а вот взламывать оборону, которую к тому же выстроил Божович, подопечным Карпина оказалось не под силу. Хотя и в конце тайма в ход поединка решил вмешаться Карасёв, удалив нападающего "Крыльев" Корниленко после второй жёлтой карточки за симуляцию.

"Ростов" имел неплохие шансы для ничьей и до этого момента, но контратаки хозяев были также крайней опасны. После перерыва Антон мог сделать дубль, но дончан после рикошета спас Песьяков.

А в концовке матча в меньшинстве остался уже "Ростов". Сначала после драки рядом с тренерскими скамейками был удалён Сигурдссон, а через несколько минут грубо сыграл Гацкан и проследовал за партнёром в раздевалку. Но и на этом Карасёв не остановился и ещё и удалил Карпина. Облегчить гостям задачу отыграться всё это, конечно, не могло.

Благодаря победе "Крылья Советов" в преддверии зимнего перерыва ушли из зоны вылета: на их счету 17 очков и матч в запасе с "Оренбургом". "Ростов" же свой прекрасный старт омрачил потерями очков поздней осенью и зимой и уже не выглядит таким очевидным претендентом на еврокубки. Его уже в этом туре могут обогнать "Оренбург", "Урал" и "Рубин".

Чемпионат России. 17-й тур

"Крылья Советов" — "Ростов" — 1:0 (1:0)

Гол: Антон, 10 (с пенальти)

Турнирное положение:

1. "Зенит" — 34 очка (16 матчей)

2. "Краснодар" — 32 (16)

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6. "Ростов" — 24 (17)

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12. "Крылья Советов" — 17 (17)