Карпин — о своём удалении и драке в матче РПЛ: Судья сломал игру!

Матч 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" — "Ростов" закончился четырьмя удалениями и дракой из-за того, что защитник гостей Сигурдссон попал мячом в мальчика у бровки поля.

Валерий Карпин, несмотря на тёплое приветствие и объятия с коллегой Миодрагом Божовичем перед матчем, в конце тоже оказался среди удалённых из-за наскока на резервного арбитра.

В интервью сразу после игры Карпин снова заговорил о судьях:

— В конце эмоции превалировали над происходящим на поле...

— У кого? У судей? Мне кажется, что у судей. Мы доминировали все 90 минут, ни одного удара по нашим воротам не было. Он сломал игру просто! Претензии к своим футболистам у меня только по реализации. Чего сегодня нам не хватило? Забитого гола, — рассказал Карпин в эфире "Матч! Премьер".

Матч завершился победой самарцев со счётом 1:0, единственный гол был забит с пенальти.