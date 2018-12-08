Помогло колдовство Акинфеева. ЦСКА с трудом обыграл "Енисей" в чемпионате России

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги армейцы одержали победу 2:1 и застолбили за собой третье место по итогам первой части сезона. Красноярцы во втором тайме не реализовали пенальти — мяч вылетел из ворот после удара о две штанги.

Положительного результата ЦСКА добился уже в начале матча — на четвёртой минуте счёт эффектным ударом открыл Георгий Щенников, сумевший удержаться на ногах после контакта с соперниками.

Далее своим суперударом под перекладину отметился Влашич. Очередная голевая передача на счету Чалова, который по итогам первой части чемпионата станет, вероятно, не только лучшим бомбардиром с 9 голами, но и лучшим по системе "гол+пас" — четырежды Фёдор выступал в качестве ассистента.

Армейцы спокойно вели дело к победе над 16-й командой лиги, но во втором тайме "ВЭБ-арена" увидела совсем другой футбол. Красноярцы осмелели и провели красивую комбинацию у ворот соперника, которую завершил голом Комолов. ЦСКА в момент атаки был в меньшинстве из-за травмы Бекао.

Хозяева подсели ещё заметнее, и у "Енисея" был стопроцентный шанс сравнять счёт. Набабкин сбил Саркисова в штрафной и должен был быть доволен, что не схлопотал красную карточку за фол последней надежды. Кичин исполнил пенальти наверняка, но Акинфеев как будто заколдовал свои ворота при 11-метровых — мяч попал в штангу, затем отлетел в другую и всё-таки вылетел из ворот. Сам Игорь угол не угадал и помочь команде ничем не мог.

"Енисей" владел преимуществом до конца встречи, но после нереализованного шанса создать такой же не сумел. За хорошую игру, к сожалению, очков не дают. Спасение прописки в элите становится всё более сложной задачей, особенно учитывая сегодняшнюю победу в скандальном матче "Крыльев Советов".

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Для ЦСКА сезон ещё не закончен — предстоит заочная битва за выход в Лигу Европы с пльзеньской "Викторией". Правда, для этого надо брать очки в гостях с "Реалом". У армейцев бывали похожие подвиги — например, победа в последнем туре группового этапа в Милане над "Интером", которая позволила выйти в плей-офф. Но хватит ли на середину декабря парней Гончаренко — большой вопрос.

Чемпионат России. 17-й тур

ЦСКА — "Енисей" — 2:1 (2:0)

Голы: Щенников, 4 (1:0). Влашич, 15 (2:0). Комолов, 54 (2:1)

Незабитый пенальти: Кичин, 62 (две штанги)

Турнирное положение:

1. "Зенит" — 34 очка (16 матчей)

2. "Краснодар" — 32 (16)

3. ЦСКА — 30 (17)

4. "Спартак" — 25 (16)

5. "Локомотив" — 25 (16)

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16. "Енисей" — 10 (17)