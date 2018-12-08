За наших не стыдно. Мякяряйнен выиграла спринт в Поклюке, Павлова — восьмая

Финка Кайса Мякяряйнен стала первой, обогнав итальянку Доротею Вирер и француженку Жюстин Бреза.

Неожиданно высокий результат показали дебютантки сборной России, пробившиеся в команду через национальный отбор. 25-летняя Евгения Павлова стала восьмой, хотя уходила с последнего рубежа четвёртой. Но на разбитой трассе (Павлова выступала в последних номерах) россиянка отстала на 11 секунд от Бреза, и это стоило нескольких позиций. В итоге Павлова — восьмая, ещё один новичок сборной Маргарита Васильева — тринадцатая.

Завтра состоится гонка преследования, в которой спортсменки будут стартовать исходя из результатов сегодняшнего спринта.

Кубок мира, 1-й этап. Спринт. Женщины

1. Мякяряйнен (Финляндия) — 20.08,1 (0)

2. Вирер (Италия) — +14,8 (0)

3. Бреза (Франция) — +42,1 (0)

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8. Павлова (Россия) — +53,6 (0)