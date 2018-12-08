Феерия Фарфана! "Локомотив" в концовке одержал волевую победу над "Оренбургом"

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги железнодорожники проигрывали большую часть времени матча, но вырвали победу благодаря дублю Джефферсона Фарфана — 2:1.

Для привыкшего играть во владение мячом "Локомотива" матч сразу пошёл по неприятному сценарию — "Оренбург" превратил в гол первую же контратаку в матче. Деспотович после умнейшей передачи Сутормина вывалился один на один с Гилерме и послал мяч точно между ногами вратаря.

После этого у "Локо" был не один шанс, чтобы сравнять счёт, в атаке солировал Крыховяк. Но и Гилерме не раз спасал от удвоения преимущества.

Тем не менее умело обученный "Оренбург" Владимира Федотова с пятью защитниками и двумя опорниками, иногда играя вдевятером в штрафной, держал оборону. В случае победы по потерянным очкам уральцы выходили бы аж на четвёртое место.

Но до конца додержать ничейный результат не удалось. После очередного упущенного момента в виде штанги после удара Сутормина "Локомотив" наконец-то взял ворота Довбни. Не помогла и замена Эдера на Смолова, зато снова помог стандарт. Фернандеш устроил серию финтов Зидана на половине поля соперника, и Фарфан после радиоуправляемой передачи того же Фернандеша со штрафного занёс мяч в сетку.

Однако это было только начало сумасшедшей концовки. Через пару минут Фарфана снова оставили одного перед воротами, и он сначала пробил головой (выручил Довбня), а затем добил мяч ногой с двух метров в пустые ворота — 2:1. Даже Юрий Палыч Сёмин не мог сдержать эмоций и победно вскинул руки.

Удивительная волевая победа "Локо" в преддверии важнейшего матча с "Шальке" в Лиге чемпионов оставляет железнодорожников в золотой гонке. А вот "Оренбург", который реально мог зимовать в таблице в еврозоне, обидным образом всё же остаётся в её середине.

Чемпионат России. 17-й тур

"Локомотив" — "Оренбург" — 2:1 (0:1)

Голы: Деспотович, 8 (0:1). Фарфан, 76 (1:1), 79 (2:1).

Турнирное положение

1. "Зенит" — 34 очка (16 матчей)

2. "Краснодар" — 32 (16)

3. ЦСКА — 30 (17)

4. "Локомотив" — 28 (17)

5. "Спартак" — 25 (16)

6. "Ростов" — 24 (17)

7. "Оренбург" — 22 (15)