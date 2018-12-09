Загитова больше не королева. Россиянка уступила японке Кихире в финале Гран-при

В финале Гран-при по фигурному катанию победила Рика Кихира, Алина Загитова — вторая с отставанием в 6,5 балла, "бронза" — у Елизаветы Туктамышевой.

Открыла русско-японское противостояние фигуристок в Ванкувере (в финале выступали три россиянки и три японки) юная ученица Алексея Николаевича Мишина Софья Самодурова, которая выполнила свою программу безупречно и показала лучший результат сезона. На финале Гран-при он стал в итоге пятым.

Противостояние главных претенденток за золото было впереди. Выступления второй тройки участниц открывала Алина Загитова — и не справилась с напряжением, сорвав каскад тройной лутц — тройной тулуп. Алина выполнила лишь одинарный тулуп из-за неудавшегося выезда. Итог — лишь 226,53 балла, которые россиянка могла считать только неудачей. Кихира и без этого со своими тройными акселями в программах изначально претендует на более высокую оценку от судей, поэтому ошибок допускать было нельзя.

Следом на льду Ванкувера появилась Елизавета Туктамышева. У неё не заладилось с первым тройным акселем, но в остальном прыжковая программа была выполнена идеально. В этом сезоне Елизавета благодаря результатам и эпатажным номерам с раздеванием до нижнего белья снова стала заметна, но с Загитовой конкурировать она не могла, как ни прыгай и не раздевайся — 215,32 балла.

В итоге судьбу противостояния с российскими фигуристками решала Рика Кихира, которая выступала последней и, вероятно, знала об ошибках главной конкурентки. И Загитовой японка дала шанс — упав сразу на первом тройном прыжке. Но умудрилась идеально добавить всё невыполненное позже, чем сняла все вопросы о победительнице (233,12 балла, на 6,5 больше, чем у лучшей представительницы России).

Загитова потерпела первое поражение с чемпионата мира 2018 года и первое действительно чувствительное — всё-таки мировое было сразу после Олимпиады. Ещё год назад казалось, что Алина — королева женского фигурного катания и недосягаема. Но скорость прогресса в нём настолько высока, что теперь необходимо снова придумывать что-то новое.

Совсем скоро у неё чемпионат России и первая встреча с Евгенией Медведевой. Если подопечная Этери Тутберидзе отыграется в Саранске, то к чемпионату мира она может выйти окрепшей. Но вытягивать постолимпийский сезон (если всё же считать его действительно ценным) надо начинать как можно скорее.