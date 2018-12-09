Месси — король штрафных. Он забивает с них больше всех в мире — видео

Болельщики в очередной раз задались логичным вопросом: "И это действительно лишь пятый игрок мира?"

Накануне в каталонском дерби "Барселона" камня на камне не оставила от "Эспаньолы" — 4:0. Два гола на свой счёт записал аргентинец Лионель Месси, занявший пятое место в голосовании на вручение "Золотого мяча". Однако отсутствие очередной награды в коллекции не мешает Лео играть эффектно и эффективно. Оба своих гола Месси положил после штрафных ударов.

Он начал разгром.

Он же его и завершил.

Теперь у Месси девять голов со штрафных ударов в 2018 году. Столько нет не то что у какого-либо ещё игрока, даже у клубов столько не наберётся. За последние пять лет аргентинец забил прямыми ударами со штрафных 19 голов. Его ближайший преследователь — это нынешний клуб Криштиану Роналду, туринский "Ювентус", за который шесть разных футболистов суммарно забили 18 голов.

Кстати, раньше Месси никогда не забивал два штрафных за один матч. Ещё один пунктик в огромный список достижений.

1 - Barcelona's Lionel Messi has scored two direct free-kick goals in a La Liga game for the first time ever. Spectacular. pic.twitter.com/nggxGftamF — OptaJose (@OptaJose) 8 декабря 2018 г.

Благодаря своему дублю Месси вырвался на первое место в списке бомбардиров испанского чемпионата. И тут тоже рекорд! Никто и никогда не забивал более 10 голов в 13 сезонах Ла лиги подряд. Роналду из Испании уже уехал, так что даже ему это достижение не побить.

Стоит ли говорить о том, что "Барселона" идёт в таблице на первом месте?