Скромняга Салах забил три гола, но отдал заслуженный приз партнёру-рекордсмену

Египетский нападающий, как и в прошлом году, возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Англии.

Форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах продолжает жечь в Английской премьер-лиге. В выездном матче против "Борнмута" египтянин оформил хет-трик, покорив очередную планку: он забил 40 голов за "Ливерпуль" быстрее всех форвардов этого клуба за его многолетнюю историю.

Кроме того, хет-трик Салаха вознёс его на первое место в списке бомбардиров английского чемпионата. Теперь у него те же 10 голов, что и у Пьера-Эмерика Обамеянга из "Арсенала".

Однако если лондонцы идут лишь на пятом месте, то "Ливерпуль" после осечки "Манчестер Сити" взлетел на первую строчку.

Что касается самого Салаха, то по итогам игры ему присудили заслуженную награду "Игрок матча", однако благородный египтянин её не взял. Салах предпочёл отдать её капитану команды Джеймсу Милнеру, который проводил 500-й матч в АПЛ.

— Я забил три мяча, мы поднялись на первое место в таблице и сохранили свои ворота на замке. Это фантастический результат. Знаю, что у всех большие ожидания от меня, но главное — побеждать в каждом матче. Мы должны быть на вершине таблицы.

500-й матч Милнера в АПЛ? Хочу поздравить его с выдающейся карьерой. Надеюсь, у меня таких матчей, как сегодняшний, будет много в карьере. Но я не буду отбирать эту награду у Милнера, — заявил Салах.

Напомним, ранее Салах очень мило пообщался с юной болельщицей. Она просила его поскорее забить гол, чтобы отправиться домой делать домашнее задание. Форвард забил лишь на последней минуте и затем извинился перед ней в "Твиттере".